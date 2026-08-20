Pablo García entrena con normalidad a la espera del acuerdo definitivo entre el Betis y el Hull City

El canterano del Parque Alcosa ha estado a las órdenes de Manuel Pellegrini en la mañana de hoy a la espera que se resuelva el acuerdo con el club inglés, algo que está muy avanzado

Se acerca el comienzo de LaLiga, y vuelve de la mejor manera posible. El Real Betis, que vio aplazado su comienzo liguero por la participación de Lo Celso en la final del Mundial, dará el pistoletazo de salida en la segunda jornada de LaLiga frente a la Real Sociedad en una Cartuja que presentará un buen aspecto en la grada. Hay ganas en el beticismo de poder vivir el estreno de una temporada que, como reto más ilusionante, tiene la Champions League por segunda vez en su historia. Los de Manuel Pellegrini ya se preparan para ello y va quedando menos para que ruede el balón.

Todo ello en medio de un mercado de veranos que, por ahora, está dejando muy pocos movimientos. Cuatro son las llegadas por ahora -si se cuenta a Troy Parrot, que llegará hoy a la capital hispalense- por seis salidas en el equipo verdiblanco; aunque se va cercando el círculo para que Pablo García se convierta en la próxima rumbo a tierras inglesas. A Manu Fajardo aún le queda mucho trabajo por delante aunque, una vez cerrado el delantero, ahora queda resolver uno de los culebrones del verano, y ese el de un Dani Ceballos que ha esperado al club bético.

Normalidad con Pablo García, aunque su salida está muy avanzada

En la sesión de esta mañana, las cámaras se han fijado en el canterano verdiblanco. En estos primeros instantes, varios jugadores se acercaron al jugador del Parque Alcosa, habiendo jugadores como Marc Roca o Antony que han estado muy pendientes de él. El presidente del Hull City confirmó la información adelantada por ESTADIO Deportivo en la tarde de ayer, y era que la operación estaba avanzando de forma convincente. "Está el acuerdo hecho al 90%", esas fueron las palabras del dueño turco del club tiger, por lo que es cuestión de horas que se alcance un acuerdo entre todas las partes.

Las bajas, al igual que durante toda la semana, han sido Lo Celso, Aitor Ruibal, Petit, Diego Conde y Morante. Estos, al no estar en la sesión previa, no estarán en el Estadio de La Cartuja este próximo viernes para el debut. El argentino sigue ese plan específico para recuperarse de las molestias que arrastra desde el Mundial; por lo que habrá que ver el avance de su recuperación para que pueda estar frente al conjunto vasco.

Una de las novedades en la sesión de hoy ha estado en la portería y es que Álvaro de Pablo, recién fichado por el Real Betis, se ha ejercitado hoy junto a los otros dos porteros del primer equipo verdiblanco. Estará para el filial, ya que la lesión de Diego Conde hará que Manu González tenga protagonismo con el primer equipo a falta de que se recupere. Horas claves para el Real Betis, que sigue acelerando en el mercado a la espera de que se puedan ir concretando movimientos. El delantero llega esta tarde y se espera que se cierre pronto el acuerdo por Pablo García. Unos pequeños pasos que servirán para ir desatascando otras situaciones necesarias.