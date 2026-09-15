Los mismos que ganaron al Valencia para Riazor: García Plaza repite lista de 24

Sangante (ya habilitado burocráticamente tras cumplir sanción) y Vargas continúan fuera por lesión, como el no inscrito Fábio Cardoso, mientras que Marcao viaja, aunque no jugará, como advierte el técnico madrileño, salvo extrema necesidad por su bajo estado de forma

El entrenador del Sevilla FC ha repetido este martes la misma convocatoria de la última cita contra el Valencia CF para esta jornada intersemanal, que depara una visita a las 19:00 horas de este miércoles 16 de septiembre a Riazor para medirse con el RC Deportivo de La Coruña, otra de las grandes sensaciones de este arranque liguero. De esta forma, con 9 puntos de 15 posibles, los herculinos son séptimos, a sólo una unidad y un puesto de los blanquirrojos, que partía hoy a las 17.15 horas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios hacia el Aeropuerto de San Pablo para tomar un avión rumbo a tierras gallegas.

Mantiene Luis García Plaza las mismas dos bajas que con vistas al viernes pasado, pues, aunque Arouna Sangante ya cumplió el partido de sanción impuesto por su expulsión ante el RCD Espanyol, sigue renqueante de un esguince de tobillo en su pie derecho y tampoco estará disponible, siendo lo más probable que no lo haga hasta después del largo parón de selecciones de tres semanas que arranca la próxima. Igualmente, sigue la incertidumbre con Rubén Vargas, pendiente de las nuevas pruebas a las que se sometió para conocer el estado de la parameniscitis en su rodilla derecha y ajustar, de ser necesario, el tratamiento tras una visita fugaz a Madrid para consultar con un especialista.

Entre los 24 citados sigue estando Marcao Teixeira, aunque su estado de forma dista mucho del optimo y, como aseguraba su entrenador al ser cuestionado al respecto, sólo se le utilizaría en caso de extrema necesidad, pues lo aconsejable sería que tuviera una mini pretemporada de 2-3 semanas para ponerse a tono, cruzando los dedos para que no vuelva a lesionarse, ya que este verano, mientras se recuperaba de la operación de escafoides a la que se sometió en enero, sufrió una rotura fibrilar. Además, Fábio Cardoso se quedó sin ficha y, en palabras de Luis García Plaza, sabe perfectamente "que no cuenta", quedando a la espera de desvincularse o ir a alguna Liga con mercado aún abierto.

La nómina completa de 24 expedicionarios a La Coruña

La lista completa de 24 futbolistas para enfrentarse al RC Deportivo de La Coruña, sin castigados ni aún apercibidos (con los dos lesionados ya apuntados y sin sorpresas respecto a la última), es la formada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Marcao Teixeira, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Manu Bueno, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia, Miguel Sierra, Chidera Ejuke, Alfon González y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Isaac Romero, Robbie Ure y Lucas Stassin.