García Plaza reclama tres posibles penaltis para el Sevilla y desentierra lo ocurrido en San Mamés: "Parecían que nos habían regalado la victoria"

El preparador sevillista se expresa con claridad sobre las decisiones arbitrales que les perjudicaron tras la polémica contra el Athletic y vaticina "un partido precioso" ante "un recién ascendido con poder"

Luis García Plaza se expresa siempre con una claridad meridiana y nunca rehúye preguntas más delicada, tal y como demostró nuevamente cuando se le cuestionó por las últimas decisiones arbitrales en contra del Sevilla, después de lo sucedido en San Mamés, entre ellas los posibles penaltis no pitados contra el Valencia.

"No somos nosotros como club ni yo como entrenador de quejarnos mucho, pero siempre recuerdo la que se montó en Bilbao... No digo que no lleven razón, pero la que se montó por una jugada puntual fue buena", señaló García Plaza, que reclamó que el Sevilla también sufrió dos expulsiones y logró puntuar.

El lío de Bilbao y los posibles penaltis no pitados

"Lo normal es que pierdas, pero nosotros nos hemos quedado dos partidos con diez, y uno lo hemos ganado, contra el Rayo, y otro lo hemos empatado, contra el Espanyol. Parecían que nos habían regalado la victoria en Bilbao. A lo mejor fue una decisión incorrecta, pero en otras ocasiones nos ha tocado sufrirlo a nosotros", indicó el míster, que considera que ha habido varias acciones en el área contraria que tenían que haberse señalado, tanto contra el Atlético como en el partido ante el Valencia.

"El viernes hubo dos acciones que pudieron ser penalti, sobre todo la segundo sobre Castrín, y también contra el Atlético la de Kike Salas, pero bueno, al final son decisiones que hay respetarlas", reconoció el técnico sobre el colectivo arbitral en vísperas de medirse contra el Deportivo, choque que considera tan ilusionante como complejo.

"Un partido precioso entre dos equipos que están bien"

"El grupo está bien, muy ilusionado y con muchas ganas. Es lógico porque el arranque ha sido bueno. Ahora, cada partido es una historia. El Deportivo es un equipo que está invicto y es porque está haciendo las cosas muy bien", señaló el míster, que analizó las claves del buen rendimiento de los coruñeses.

"Es un recién ascendido, pero con un músculo económico que no tiene nada que ver con el de un recién ascendido. A partir de ahí, la dirección deportiva ha hecho un trabajo excepcional, y también el míster, porque sé lo que es ascender. Y después, jugadores que han venido y están muy comprometidos. El otro día Aubameyang en el 90' se pega una carrera para abajo... No he vivido eso de llegar a un equipo recién ascendido y te pongan tanto dinero", explicó Plaza, que insistió que, tras tocar el barro, "el Dépor es un recién ascendido con poder" y que vaticina "un partido precioso entre dos equipos que están bien".

García Plaza no está obligado a hacer rotaciones

Además, tuvo palabras de elogio para Antonio Hidalgo, con pasado nervionense. "Antonio Hidalgo tiene muy bien trabajado al equipo en su estilo. Cada entrenador es consciente de que lo más importante es ver a un equipo que sabe a lo que juega. Con sus defectos y sus virtudes. Va corrigiendo mucho según va el partido. Es un equipo que tiene varios registros y el trabajo del míster es muy bueno", apuntó García Plaza, que no tiene previsto introducir muchos cambios en el once.

"Para este partido no hay problema y no hay que hacer rotaciones obligadas, aunque si me dicen que hay algún jugador que tiene un pequeño riesgo de lesión, no va a jugar", aseveró.