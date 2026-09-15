Respuesta a las dudas por el debut de Félix Correia: "El Sevilla ha fichado a un gran jugador"

Tozé Marreco, exentrenador del extremo en su mejor momento en Portugal, pide tranquilidad al sevillismo y asegura en ESTADIO Deportivo que reúne las condiciones necesarias para que "estén muy ilusionados con su fichaje"

Firmado en el último día de mercado, Félix Correia no pudo debutar contra el Espanyol por la expulsión de Sangante y lo hizo como titular en la victoria contra el Valencia. Un debut que generó dudas en el sevillismo e, incluso, críticas por sus prestaciones sobre el terreno de juego, especialmente en la primera media hora del encuentro.

El extremo comenzó el choque nervioso y muy desacertado, si bien con el paso de los minutos se asentó y en la segunda mitad transmitió sensación de peligro, lo que no frenó la inquietud de la afición por esta incorporación debido a su puesta en escena.

Dudas a las que responde con contundencia una voz más que autorizada por su conocimiento de primera mano de lo que puede aportar el lisboeta tras disfrutar su mejor versión en el fútbol uso.

Tozé Marreco, su exentrenador, pide tranquilidad con Félix Correia: "Es un gran jugador"

En este sentido, Tozé Marreco, que lo tuvo a sus órdenes en su notable paso por el Gil Vicente de la máxima categoría portuguesa, pide tranquilidad al sevillismo en declaraciones a ESTADIO Deportivo y destaca que hay razones de sobra para que en Nervión se ilusionen con la llegada de Félix Correia.

"No hay dudas que el Sevilla ha contratado un gran jugador. Es un extremo, como decimos aquí en Portugal, de uno para uno, que conoce muy bien la parte táctica del partido, que sabe cuando jugar por dentro y más por la banda cuando es necesario. Sabe escoger el camino correcto para generar peligro", asegura el exentrenador del futbolista sevillista, que destaca su capacidad para maximizar sus recursos: "Tiene una velocidad simple, pero muy efectiva".

Destaca una cualidad de Correia muy valorada por García Plaza

Además, pone en valor una cualidad muy demandada por Luis García Plaza en los costados. "Es un jugador con mucho carácter y eso se ve en la manera en la que trabaja defensivamente. Siempre está disponible para ayudar al equipo en la faceta defensiva", señaló Tozé Marreco, convencido de que tanto el Sevilla como Félix salen ganando con su cesión en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Creo que en Sevilla tienen que estar muy ilusionados con Félix, porque ha contratado un jugador diferente para bien. Es un jugador que puede dar muchísimas cosas diferentes a un gran club como el Sevilla", apunta el míster luso, que celebran que este cruce de caminos se ha producido en el momento justo.

Beneficio mutuo con el fichaje oportuno de Félix Correia

"Están en un momento en el que Félix y el Sevilla pueden salir muy beneficiados por esta operación, porque os aseguro que el Sevilla ha contratado un gran jugador y para Félix es el club ideal para dar un paso más en su carrera y seguir creciendo como futbolista", afirma a esta redacción Marreco, convencido de que el extremo le dará la vuelta a las sensaciones dejadas en su debut como nervionense por sus condiciones y virtudes en los dos flancos del ataque.