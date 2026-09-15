Nico Pareja, el espejo de Monchi y los elogios al Sevilla de José Ignacio Navarro: “Fofana es un fichaje ilusionante”

El argentino, director deportivo del Atlético Central, admite que aprendió “muchísimo” del ‘León de San Fernando’ y se muestra optimista con la temporada de su Sevilla FC, donde no descarta regresar en un futuro: “Nunca se sabe”

Nico Pareja tenía claro que su sitio está en la capital hispalense. En ella disfrutó de sus mejores años como futbolista en el Sevilla FC y disfruta ahora ejerciendo como director deportivo del Atlético Central. Pero siempre con un ojo puesto en Nervión, donde cree que las cosas se han hecho bien este verano. Por ello elogia a José Ignacio Navarro, aunque su espejo no es otro que Monchi, ahora al frente de la planificación del Espanyol.

- En este tiempo que llevas como director deportivo, ¿has tenido oportunidad de hablar con Monchi? ¿Le has pedido algún consejo?

- Me lo ha cruzado hace poco en un avión y hablamos un poco. Está bastante más ocupado que yo con todo lo que supone ser el director deportivo de un equipo de la élite, pero la verdad es que he aprendido mucho a su lado. El tiempo que hemos estado juntos, hemos compartido muchas charlas, muchos momentos que hemos intentado resolver situaciones para nuestro Sevilla. Para mí también es una ventaja y una suerte haber compartido varios años con él en el Sevilla porque he aprendido muchísimo él, he visto cómo se maneja, cómo hace las cosas, le he escuchado mucho en cuanto a su método… Los resultados siempre han sido muy buenos y creo que es uno de los números uno en lo que hace y tuve la suerte de tenerlo compartiendo equipo.

- Hay muchos ex de Sevilla FC y Betis en la plantilla. ¿Cómo es esa convivencia en el vestuario?

- La verdad que bien, se llevan muy bien. Están los piques normales de toda la vida que ha habido en esta ciudad, pero sabiendo que al final se deben todos al Atlético Central. El buen rollo y el cachondeo no puede faltar, aparte es algo que nos caracteriza como club y que pregona siempre el presidente, así que todo con respeto, pero obviamente piques tienen que haber.

- ¿También con el presidente? Porque Jaime Soto no esconde su beticismo…

- Sí, yo soy bastante picado también, así que no rehúyo a los piques con el presi, ni con nadie.

- Es curioso además que vuestra camiseta visitante sea roja y verde. ¿Es también una manera de unir a las aficiones de los dos grandes clubes de la ciudad?

- Sí, la idea de Jaime era esa, hacer un equipo que una un poco a Sevilla y Betis, de ahí los colores. Todas esas ideas son de Jaime de hace muchos años.

- ¿Cómo ves al Sevilla FC esta temporada? ¿Qué te ha parecido su arranque en LaLiga?

- A mí me ha gustado mucho el mercado del Sevilla, creo que dentro de sus posibilidades, un poquito como nosotros, ha hecho un gran mercado en cuanto a nombres y perfiles de jugadores que necesita un equipo como el Sevilla. Ahora mismo creo que el equipo se encuentra bien, se encuentra cómodo, se van moldando esas piezas que intentan encajar y vamos a ver cómo evoluciona.

- ¿Hay algún refuerzo que te haya llamado más la atención?

Fofana es el fichaje más ilusionarse. Estamos hablando de un jugador de trascendencia mundial que no se esperaba que pudiera llegar, más que nada por el tema económico. Ojalá le pueda dar muchas alegrías al Sevilla.

- ¿Y ves este año al equipo sufriendo menos?

- Esperemos que no sufra y que poco a poco vuelva a estructurarse de la mejor manera para estar donde se merece, siempre peleando por cosas importantes.

- La campaña pasada la afición fue clave para amarrar la permanencia. ¿Crees que debe ser así no solo al final de temporada?

- La afición de Sevilla siempre es clave, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, más aún. En toda la historia el Sevilla ha jugado siempre con ese jugador número 12 que es su afición, aunque a veces, cuando las cosas no van bien, pueden estar descontentos. Pero siempre que el Sevilla lo ha necesitado, su gente ha estado ahí y me ha tocado vivirlo en el campo. Cuando la gente está enchufada, el equipo siempre tiene una marcha más y creo que eso es una de las principales diferencias y armas de este club, que su gente está a otro nivel.

- En verano hubo movimientos para la venta del club. ¿Crees que es necesario ese cambio de manos para poder ver al Sevilla FC de nuevo en lo más alto?

- No tengo la información exacta de lo que está pasando. Lo que estoy seguro es que el club necesita estabilidad y unión a todos los niveles y en todas sus áreas. Más allá de eso no te puedo decir nada. Por mi experiencia, sí puedo decir que éramos un equipo extremadamente fuerte y unido, como el club en general. Me tocó vivir una etapa en la cual la unión era impresionante. En los últimos años, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando hubo unión es cuando se sale adelante. Así que más allá de la situación económica, lo único que puedo decir es que el equipo necesita estabilidad, porque si hay estabilidad arriba, hay estabilidad abajo.

- Tu viviste una época dorada con tres Europa League consecutivas. ¿Cuál fue tu mejor recuerdo de esos años?

- Sin duda la final de Turín, por el partido que hice individualmente. Fue la final que jugué titular, la que me tocó estar bien después de un año que había comenzado de manera muy dura. Las otras dos las recuerdo con muchísimo cariño. La segunda sobre todo porque jugué casi entrera y creo que fue uno de los mejores años de mi carrera hasta que en mayo me rompí el cruzado. La tercera también, pero fue difícil porque estuve tres cuartos de año lesionado.

- ¿Cuál era el secreto de aquel equipo?

- En todas las Europa League y en todas las finales que hemos jugado, se caracterizaba lo mismo. Primero Unai Emery, que fue una parte muy importante, y después el grupo que teníamos. Obviamente teníamos jugadores excepcionales, como Rakitic, Banega, Gameiro… Y a partir de ahí, un grupo muy unido que hacía que cada uno se pueda desarrollar al máximo. Tanto si jugaba como si no, cada uno ponía su compromiso a favor del grupo y no de lo individual. Por ello sigo creyendo que muy pocos equipos en el mundo pueden ganar con jugadores de forma individual.

- ¿Cómo fue de importante Emery en tu fichaje?

- Fue él quien me pidió. En Rusia coincidimos seis meses y cuando él se vino para acá, tuve la suerte de que levantó el teléfono y a pesar de que económicamente era renunciar a mucho dinero, porque yo tenía tres años de contrato, la verdad que no me lo pensé. Venir al Sevilla, que es un equipo enorme, es tentador para cualquier jugador.

- ¿Cómo lo ves en el Aston Villa?

- Unai es un crack. Hace rato que no hablamos, pero siempre estoy pendiente de lo que está haciendo. Es un fuera de serie, me alegro mucho por él porque el trabajo que hace es brutal y me pone muy contento. Quiero que adonde vaya le vaya bien porque se lo merece y porque da absolutamente todo en cada lugar. Su compromiso con los equipos que coge es total y la dedicación es extraordinaria. No está al alcance de muchos poder dedicarse como lo hace él. Para mí es una alegría que le vaya muy bien siempre.

- Tras tu retirada, ¿por qué decidiste volver y quedarte en Sevilla?

- Esta es mi casa. Viví acá cinco de los mejores años de mi vida. Mis hijas prácticamente se criaron acá en Sevilla, a mi mujer le encanta, y ellas querían quedarse aquí. Yo me siento identificado con su gente y con el Sevilla. Me encanta la ciudad, la manera en que se vive aquí, me encajaba todo. Para mí lo más importante es la felicidad de mi familia. Me encanta estar aquí, me encanta todo lo que rodea a Sevilla y por eso es tan difícil sacarme de aquí.

- ¿Y el futuro a nivel profesional? ¿Podrá haber una segunda etapa en el Sevilla?

- No miro a largo plazo demasiado. Me centro en lo que tengo cerca. Mi futuro inmediato es el Atlético Central y con una temporada en la Segunda RFEF ilusionante. Es un desafío que me gusta, me hace estar contento, vivirlo con intensidad. No me pongo ni objetivo ni busco ahora mismo mirar mucho más allá. Me gusta mirar lo que tengo cerca y después la vida y la carrera irá viendo para dónde dispara. Por ahora estoy contento. Ya veremos si hay una segunda etapa en el Sevilla o no. Nunca se sabe, el futuro es indescifrable.