Nico Pareja, director deportivo del Atlético Central: “La idea es seguir creciendo, sin dejar de ser un club diferente al resto”

En su segunda campaña al frente de la planificación del equipo hispalense, tras el histórico ascenso a Segunda RFEF, el argentino ha conformado una plantilla mezcla de veteranía y juventud, con varios ex de Sevilla FC y Real Betis que han jugado al más alto nivel

Tras colgar las botas en el Atlas mexicano hace ya siete años y disfrutar posteriormente de una experiencia en la Kings League, pasando por varios conjuntos en la competición puesta en marcha por Gerard Piqué, Nico Pareja forma parte desde la pasada campaña del ilusionante proyecto del Atlético Central. El ex del Sevilla FC logró un histórico ascenso a Segunda RFEF ejerce como director deportivo y este verano ha conformado una plantilla con muchos rostros conocidos para dar la cara en la cuarta categoría del fútbol nacional. Eso sí, sin despegarse nunca de la especial filosofía de este modesto club fundado hace solo ocho años y que ha experimentado un crecimiento meteórico, que le ha consolidado como el tercero de Sevilla tras los dos grandes.

- Esta última jornada, el Atlético Central cayó en su visita al Tenerife B (3-1). ¿Pero cómo fue debutar en casa con victoria (2-0) ante un histórico como el Recreativo de Huelva?

- Era un ansiado debut, el primer partido de nuestra historia en Segunda RFEF, y fue un partido durísimo, después de un mercado también muy intenso, tratando de ser el mejor equipo que podemos dentro de nuestras posibilidades económicas. También debutábamos contra un equipo histórico del fútbol español, así que contento. Fue un partido sufrido, pero es importante comenzar ganando. El equipo hizo un esfuerzo, los jugadores se vaciaron y fue importante ganar, pero esto recién empieza.

- Son cinco ascensos ya en ocho años. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada del Atlético Central?

- A mí nunca me gustó ponernos objetivos a largo plazo, ni cuando jugaba ni creo que lo haré ahora. Yo soy muy del partido a partido. Obviamente para nosotros es un año importante, en el cual la idea claramente es asentarse en una categoría nueva para la mayoría de nosotros, pero iremos viendo con el transcurso de la temporada para qué estamos realmente. Creo que lo importante va a ser competir cada fin de semana.

- ¿Cómo sienta ser el tercer equipo de la capital hispalense tras Sevilla FC y Real Betis? ¿Es una presión añadida o un acicate para seguir creciendo?

- A día de hoy lo nuestro es incomparable con los equipos históricos de la élite del fútbol y de la ciudad, pero nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, de seguir la filosofía que implantó el presidente, y no nos desviarnos de esas directrices, de esos valores y eso que nos caracteriza como club. Todavía no nos podemos comparar ni con el Sevilla ni con el Betis. Obviamente, por cuestiones lógicas, somos el tercer equipo de la ciudad y la idea es seguir compitiendo, progresando, mejorando y creciendo para que el Atlético Central siga evolucionando como club.

- ¿Qué es lo que hace diferente al Atlético Central?

- Tratamos de hacer un club diferente, un club donde nadie sea más importante que el grupo. No solo hablamos de los jugadores, sino en general: cuerpo técnico, directiva, afición… No hay ningún nombre individual que pueda superar a lo colectivo. Después tratamos de que reine el buen ambiente en el equipo. Somos un club que trata de preocuparse mucho por el lado personal del jugador. Firmamos también de acuerdo a referencias a nivel personal, no solo en lo futbolístico. Tratamos de que todo el mundo disfrute y pueda estar feliz en el equipo, sabiendo que en el fútbol es muy difícil contentar a todo el mundo. Pero seguramente los errores que se cometan no serán con ningún tipo de intención, ni mucho menos. La prioridad es que todos los trabajadores del club son personas primero, y obviamente después profesionales para tratar de hacer su trabajo y competir, pero siempre reinando lo personal, tratando de tener una coherencia y no elevar la presión a máximos que perdamos de vista. Y a partir de ahí, ir teniendo una base sólida y unida para ir creciendo todos juntos en lo deportivo.

- ¿Se marcan desde el club algún techo?

- No, la verdad es que no nos lo ponemos… No creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, haya una proyección o un objetivo a largo plazo. Creo que primero debemos disfrutar lo logrado. El quinto ascenso en ocho años creo que tiene muchísimo mérito. En el fútbol es muy difícil disfrutar muchas veces porque la presión y la exigencia del día a día, de que obtienes una victoria y hay que ir a por otra todo el tiempo, hace que no llegues a disfrutar de tus logros. Entonces, creo que ahora mismo hay que tratar de disfrutar de lo que se logró, pero hay que disfrutar compitiendo. Lo que pregona el presidente es disfrutar para poder competir de la mejor manera.

- Jugáis vuestros partidos en el Estadio Ciudad de Alcalá. ¿Ahora mismo es inviable jugar en Sevilla capital?

- Yo no me ocupo mucho de este tema. A mí me gusta, nos sentimos arropados y contentos en Alcalá, nos han tratado muy bien, el campo está bien para la idea de fútbol que tenemos. En el futuro yo no descarto nada, pero es algo de lo que se ocupa más la directiva y el presidente. Del futuro a nivel estructural del club no te podría decir nada. La verdad es que hoy estamos en Alcalá, ascendimos allí y nos encontramos cómodos en el estadio. Obviamente queremos que cada vez venga más gente venga a animarnos, que el estadio esté siempre lo más lleno posible para que la gente también pueda conocer y disfrutar lo que es el Atlético Central y el equipo se sienta arropado cada vez que toque jugar en Alcalá.

- ¿Sentís que va creciendo la afición?

- Esa la idea, hacer crecer a la afición, que la gente nos conozca cada vez más, que venga al estadio, que se acerque a ver el ambiente que hay cada día que nos toca jugar. Creo que es clave que nos conozcan para ver la manera en la cual gestionamos para la afición los partidos en casa, en los que siempre tratamos cuando terminamos, más allá del resultado, que la familia pueda disfrutar, que se genere un buen rollo entre la gente y que haya cada vez más comunión para que siga llegando gente y pueda apoyar al equipo cada partido que nos toque jugar en casa.

- ¿Cómo llegas a la dirección deportiva del Atlético Central?

- Yo ya había hecho el curso en la Federación Española, tenía el título ya hace un tiempito y la verdad que había surgido alguna que otra posibilidad de secretaría técnica, no de director deportivo, pero la verdad que no me terminaban de ilusionar. Mientras, yo entrenaba acá con el equipo cuando jugaba en la Kings League, por medio de mi fisio, que conocía al presidente. Me encontré con un lugar excepcional a nivel de gente, de ambiente y de medios para poder entrenar. Después nos fuimos conociendo y la idea del presidente el año pasado fue empezar a reestructurar la parte de la secretaría técnica y decidió contar conmigo para poder ser el director deportivo y llevar adelante este proyecto.

- Han llegado jugadores con experiencia, como Quini, ex de Granada u Olimpiacos, o Álex Martínez, ex del Real Betis, pero al mismo tiempo también jóvenes como Sergio Niza, del Cádiz B, y otros de las canteras de Betis y Sevilla. ¿Tenías clara esa mezcla de veteranía y juventud?

- A pesar de ser un club bastante humilde, tenemos gente que trabaja mucho en la secretaría técnica. Somos poquitos, pero hay gente que trabaja conmigo que tiene muchísimo mérito y que ayuda muchísimo a buscar perfiles de jugadores que puedan encajar, sobre todo a mí que soy inexperto en la categoría. A mí me gusta mucho esa mezcla de juventud y jugadores de experiencia, porque ellos son sobre todo los que dan ese paso al frente que se necesita cuando las cosas no salen bien, los considero excepcionalmente importantes. Me gusta que sean profesionales, que no solo jueguen por su apellido, sino que se lo ganen en el campo y si algún día no les toca jugar, sigan siendo importantes para el grupo, y así son todos los jugadores que tengo. Y después chicos jóvenes que dan ese plus de hambre, ese plus físico, de ganas. Pero lo más importante es el hambre de cada uno para competir y que se involucren para crear un buen ambiente, todo ello hace una comunión para que el equipo pueda competir de la mejor manera.

- Entre los veteranos, también han llegado otros es de Primera división con pasado en Sevilla FC y Real Betis como Fausto Tienza o Alejandro Alfaro, y ya estaban otros como Manu Gavilán.

- Son jugadores muy importantes y con muchísima experiencia, que es muy importante para esta categoría, y están muy bien físicamente. Son jugadores que cumplen todos los requisitos que buscamos a la hora de firmar un jugador. A nivel futbolístico está claro que han tocado la élite, y después las referencias que tenemos a nivel personal son muy buenas, así que hemos abogado por traerlos con nuestras posibilidades, explicándoles bien el proyecto y tratando de contagiarles la ilusión que tenemos en lo que es el día a día. Yo que he sido jugador y que en mis últimos años he disfrutado poco, busco que puedan competir pero que traten de disfrutar, porque cuando el fútbol se termina se echa de menos.

- Y tampoco podemos a olvidar a Sachetti, otro ex sevillista que el curso pasado metió un gol importante en el ascenso.

- Ni de Raúl Navas. Es una suerte tenerlos, porque me apoyo mucho en ellos también a la hora de tomar decisiones. Son jugadores que aparte son muy inteligentes. Sachetti además lleva más tiempo en el club y a mí me gusta mucho escuchar las opiniones de los jugadores, más allá de que las decisiones después son todas nuestras. Me gusta saber qué piensan en diferentes casos, ante diferentes problemas y dudas que se vayan generando a lo largo de una temporada. Así que tengo suerte de que estén ellos en el equipo porque hace que todo sea mucho más fácil.