El Atlético Central culmina su cuento de hadas y asciende a Segunda RFEF

La entidad sevillana fundada por Jaime Soto y Alberto Herrera logra su quinto ascenso en apenas ocho años de vida

El fútbol sevillano está de enhorabuena. El Atlético Central consumó este sábado el ascenso a Segunda RFEF tras empatar (1-1) ante el Caudal Deportivo en Mieres y completar una gesta difícil de igualar: cinco ascensos en apenas ocho años de vida.

El conjunto dirigido por Marcos Contreras hizo bueno el 2-0 conseguido en la ida y escribió la página más brillante de su todavía corta historia. Un proyecto nacido en 2018 como un sueño entre amigos ya mira de frente a la cuarta categoría del fútbol español y se prepara para compartir competición con históricos del sur del país.

Mieres, escenario de una nueva hazaña

No fue un partido sencillo para los sevillanos. El Caudal, empujado por el peso de su propia historia, salió dispuesto a remontar la eliminatoria desde el primer minuto. El Atlético Central, sin embargo, volvió a demostrar la madurez que le ha llevado a protagonizar un ascenso tras otro. El equipo se mostró sólido, ordenado y sin perder la calma en los momentos de mayor presión.

La primera mitad dejó ocasiones en ambas áreas, con Pablo Osborne protagonizando una de las más claras para los hispalenses. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro llegaría equilibrado al descanso, un error defensivo permitió a Jairo Cárcaba adelantar al conjunto asturiano y meter el miedo en el cuerpo a los visitantes. Evidentemente, el gol dio alas al Caudal y obligó al Central a sufrir durante toda la segunda parte.

Silvio firma el gol de la historia

Tras el paso por vestuarios, Marcos Contreras pidió serenidad. La eliminatoria seguía favorable y el equipo debía mantener la cabeza fría. El Caudal apretó y encontró espacios, pero el Central resistió. Adri apareció en varias acciones defensivas decisivas y el equipo fue creciendo con el paso de los minutos. Y entonces apareció Silvio.

El delantero ya había avisado con una ocasión que el portero local evitó con una gran intervención, pero en el minuto 88 no perdonó. El atacante definió con sangre fría ajustando un disparo para firmar el 1-1 y desatar la locura entre los centenares de aficionados desplazados hasta Asturias.

El pitido final convirtió el césped del Hermanos Antuña en una auténtica fiesta. La expulsión de Adri en los últimos instantes quedó en una simple anécdota. El Atlético Central ya era nuevo equipo de Segunda RFEF.

Cinco ascensos en sólo ocho años

Lo conseguido por el Atlético Central tiene pocos precedentes en el fútbol español. Fundado en 2018 por un grupo de jóvenes sevillanos liderados por Jaime Soto y Alberto Herrera, hijos del cantante José Manuel Soto y del periodista Carlos Herrera, el club comenzó su andadura en las categorías más humildes del fútbol andaluz. Desde entonces, el crecimiento ha sido meteórico. El equipo sevillano ha pasado de la Tercera Andaluza a la Segunda RFEF, la Tercera División de antaño.

Ascenso tras ascenso, el conjunto blanquinegro ha ido derribando barreras hasta alcanzar el fútbol nacional. De los campos de tierra de la Tercera Andaluza a la Segunda RFEF en apenas ocho años.

Detrás del éxito aparece un modelo de gestión moderno y ambicioso, capaz de profesionalizar cada paso del proyecto sin perder la esencia de un club nacido desde la pasión por el fútbol.

El tercer equipo de Sevilla ya es una realidad

El ascenso del Atlético Central modifica el mapa futbolístico andaluz. El club hispalense se suma a una Segunda RFEF que podría reunir a una importante representación de equipos del sur y coincidirá con entidades históricas como el Recreativo de Huelva o los filiales del Sevilla FC y Real Betis.

En la plantilla del Central figuran futbolistas con amplia experiencia en categorías nacionales, como Raúl Navas, Luis Madrigal, Pablo Becken o Fran Ávila, jugadores que han aportado jerarquía a un proyecto que no parece dispuesto a detener su crecimiento.

Lo que hace apenas unos años era una aventura romántica ya se ha convertido en una realidad. El Atlético Central sigue derribando puertas y reclama su espacio en el fútbol español. Y, visto lo visto, nadie se atreve ya a poner techo al nuevo fenómeno del balompié sevillano.