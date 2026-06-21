El Atlético Central sigue de fiesta por el ascenso: rúa por el centro de Sevilla y celebración con la afición

Una rúa ha recorrido diferentes arterias de la ciudad de Sevilla para acabar poniendo su punto y final en la Torre del Oro, momento especial de comunión tanto para los miembros del primer equipo como para la afición

El domingo en la ciudad de Sevilla está siendo de celebraciones en el panorama futbolístico. A la victoria de España en el Mundial hay que sumarle la fiesta del Club Atlético Central a la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. Un acontecimiento único para un equipo que ha visto como, en casi ocho años de existencia, ha ido dando pasos de gigantes para ir escalando en categorías más que complicadas. Con el presidente Jaime Soto al mando de las operaciones, la estructura de la entidad sigue creciendo y todo esto sin la posibilidad de poder vislumbrar tope alguno.

Tras el empate el pasado sábado en tierras asturianas, el conjunto sevillano hizo buena la ventaja que traía del partido de ida para acabar logrando ese ansiado ascenso que ya se escapó el pasado año cuando cayó frente al Real Jaén. El equipo ya ha hecho historia y el club no ha dudado en volcarse para que este acontecimiento se quedase grabado en la retina de los jugadores y de los aficionados. Es por ello que, tras la victoria de la Selección Española frente a Arabia Saudí, varios son los actos que se convocaron para ponerle la guinda a un precedente único.

Sobre las 20:00 de la tarde, ha comenzado una rúa donde los jugadores del Club Atlético Central no han dudado en seguir animando a la gente, con música que ambientaba esa fiesta. El recorrido comenzó en Paseo Colón y atravesó puntos como Marqués de Parada, Plaza de Armas o Torneo. Ese camino finalizó en la Torre del Oro, donde varios eran los aficionados que se encontraban esperando a que el equipo llegará para poder recibirles, con un pasillo que atravesaron los miembros de la primera plantilla. Ese fue el comienzo para todo lo que venía después ya que, con megáfono en mano, varios fueron los cánticos que se escucharon, de hecho se llegó a hacer una particular versión del "Estábamos en la UVI" que pronunció en su día Manuel Ruíz de Lopera.

Todo esto no acababa aquí ya que el club anunció que el final sería en la terraza Alfonso, para que todos juntos pudiesen vivir esa fiesta por el ascenso a Segunda RFEF que significa un importante hito en la corta vida de la escuadra hispalense.

El Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Antoniano como rivales el próximo año

Este ascenso del Club Atlético Central deja hasta tres derbis para la temporada que viene en la provincia. Los filiales del Sevilla FC y del Real Betis -recién descendidos de la Primera RFEF- conformarán un grupo que también contará con la presencia del Antoniano. Esto, sin lugar a duda, pondrá algo más de picante a uno de los pasos más importantes que ha dado el equipo sevillano en estos últimos años y que dejará hasta seis duelos que tendrán gran expectación por parte del público. Ya son muchos lo que hacen sus cábalas pensando en el camino del equipo de Jaime Soto, pero también es bonito pensar que los límites no existen.