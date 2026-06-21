Elogios a un Vinícius “más protagonista y decisivo” con Brasil

Lucas Paquetá destacó el crecimiento de Vinícius Júnior en la Selección de Brasil y aseguró que el atacante vive su momento más influyente con la Canarinha, con un peso ofensivo cada vez mayor dentro del equipo dirigido por Carlo Ancelotti

Brasil sigue dejando buenas sensaciones en el Mundial 2026 y una de las grandes noticias para la pentacampeona del mundo está siendo el nivel de Vinícius Júnior. El atacante del Real Madrid ha arrancado el torneo como una de las grandes referencias ofensivas del equipo con actuaciones decisivas frente a Marruecos y Haití.

Lucas Paquetá, compañero de Vinícius desde sus años de formación en Flamengo, analizó el crecimiento del extremo y subrayó el cambio que ha experimentado dentro de la selección absoluta.

Vinícius lidera el ataque de Brasil en el Mundial

Vinícius ha firmado un arranque de Mundial brillante. El delantero brasileño acumula dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos del Grupo C, en los encuentros ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Más allá de los números, su impacto está siendo cada vez mayor en el juego ofensivo de Brasil. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper líneas están convirtiéndolo en el futbolista más determinante del frente de ataque brasileño.

Durante años, una de las grandes críticas hacia Vinícius fue su irregularidad con la camiseta de Brasil, especialmente en comparación con el nivel que mostraba en Europa. Sin embargo, esa diferencia parece haberse reducido de forma notable.

La llegada de Ancelotti ha impulsado su crecimiento

Paquetá considera que parte de esta evolución tiene relación directa con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo brasileño.

El técnico italiano asumió el mando de Brasil en mayo de 2025 y su presencia ha reforzado la confianza de Vinícius, con quien ya vivió sus mejores años en el club blanco.

“Vini ya le conoce y se siente más a gusto. Tiene más confianza y eso influye un poco”, señaló Paquetá.

La conexión entre Ancelotti y Vinícius es uno de los grandes activos de esta nueva Brasil. El entrenador sabe cómo explotar las mejores virtudes del extremo y ha logrado trasladar a la selección un contexto similar al que tantas alegrías dio al jugador en Madrid.

Paquetá también celebra la vuelta de Neymar

Paquetá también habló sobre el regreso de Neymar, ausente durante un mes por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

El centrocampista dejó claro que el vestuario celebra la recuperación del delantero y espera verle pronto de vuelta sobre el césped.

“Estamos muy felices por la vuelta de Neymar. Es un tipo importantísimo para nuestra selección, tiene una historia linda y todavía puede ayudarnos mucho”.

Además del crecimiento de Vinícius, la recuperación de Neymar representa otra noticia clave para Brasil en su camino en el torneo.

La Canarinha lidera actualmente el Grupo C con cuatro puntos, empatada con Marruecos, y afrontará su próximo partido frente a Escocia con el objetivo de asegurar el liderato, una posición estratégica que facilitaría mejores desplazamientos y tiempos de recuperación de cara a las rondas decisivas.