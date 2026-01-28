Lucas Paquetá vuelve a casa y se convierte en el fichaje más caro de Sudamérica

Lucas Paquetá vuelve al Flamengo en un fichaje récord que marca un antes y un después en el fútbol sudamericano.

El Flamengo ha concretado el regreso de Lucas Paquetá al club brasileño tras llegar a un acuerdo con el West Ham, en lo que se perfila como el traspaso más caro de la historia del fútbol sudamericano. La operación se cerró en 42 millones de euros (aproximadamente 50 millones de dólares) más variables, con un plan de pagos a 24 meses, y promete marcar un antes y un después en el mercado local.

Una negociación que exigió paciencia y estrategia

Después de semanas de intensas conversaciones, la voluntad del propio Paquetá resultó determinante para concretar su regreso a Brasil. El mediapunta brasileño priorizó volver al país donde comenzó su carrera y rechazó ofertas de Tottenham y Aston Villa, a pesar de los altos montos propuestos. Flamengo espera que el jugador viaje a Río de Janeiro próximamente para pasar los exámenes médicos y firmar un contrato por cuatro temporadas, hasta diciembre de 2030.

El impacto económico del fichaje

Con esta operación, Flamengo supera el récord anterior de 27 millones de euros pagados por Cruzeiro a Zenit por Gerson, consolidándose como el club que más ha invertido en Sudamérica. Paquetá se convierte en la joya de la corona de la entidad, en un proyecto que busca no solo mantener la supremacía en el Brasileirão, sino también reforzar su dominio en la Copa Libertadores.

Trayectoria europea y estadísticas recientes

Durante su etapa en Europa, Paquetá jugó en Milan, donde anotó un gol en 44 partidos, y en Lyon, donde marcó 21 goles en 80 encuentros. Esta temporada en el West Ham, participó en 19 encuentros y aportó 5 goles y una asistencia. Además, formó parte del equipo que ganó la Conference League 2023, el primer título continental del club londinense desde 1980.

La negociación estuvo cerca de fracasar

El acuerdo con West Ham casi se complica debido a la insistencia del club inglés en que Paquetá permaneciera cedido hasta final de temporada. Finalmente, Flamengo aceptó pagar un monto ligeramente superior al inicialmente previsto para asegurar la salida inmediata de su estrella. La operación fue gestionada directamente por José Boto, director deportivo del Flamengo, quien viajó a Inglaterra para negociar tanto con la directiva como con el entorno del jugador, representado por Roc Nation Sports Brazil.

Un regreso clave para Flamengo

Paquetá llega para reforzar una plantilla que ya cuenta con figuras como Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Saúl y Erick Pulgar. Su polivalencia le permite jugar como mediapunta, extremo o incluso como falso '9', lo que lo convierte en un refuerzo de alto impacto para la campaña 2026. Flamengo, favorito para revalidar títulos en Brasil y Sudamérica, se asegura así un jugador capaz de marcar la diferencia en competiciones locales e internacionales.

El Brasileirao, cada vez más competitivo

El fichaje de Paquetá refleja una tendencia creciente: los clubes brasileños no solo venden a precios elevados, sino que también invierten grandes sumas para retener y atraer talento. Esta estrategia ha consolidado a Flamengo como el dominador absoluto de la Libertadores, y evidencia que el Brasileirão está jugando un papel más influyente en el mercado global, alterando la tradicional dinámica de exportación de talentos.