Raheem Sterling, chollo de mercado: disponible como agente libre tras rescindir con el Chelsea

Raheem Sterling deja el Chelsea y se convierte en agente libre, ofreciendo una oportunidad única para los clubes interesados en reforzar sus filas sin pagar traspaso

El extremo inglés Raheem Sterling y el Chelsea han decidido poner fin a su relación de manera mutua, a 18 meses de la finalización de su contrato. El club londinense anunció oficialmente la resolución del contrato del jugador de 31 años, quien no había participado en ningún partido desde mayo de 2024 a pesar de ser uno de los futbolistas mejor remunerados, con un salario cercano a 325.000 libras semanales.

Un acuerdo que libera a ambas partes

El contrato que unía a Sterling con el Chelsea desde julio de 2022, cuando llegó procedente del Manchester City por 55 millones de euros más variables, ha sido rescindido. La decisión permite al jugador convertirse en agente libre, con la posibilidad de negociar con cualquier club sin necesidad de intermediarios ni compensaciones económicas adicionales para el Chelsea.

Según comunicó el club: "Agradecemos a Raheem por su contribución al Chelsea y le deseamos lo mejor en la siguiente etapa de su carrera".

Un paso atrás tras una cesión fallida

La salida de Sterling llega después de una cesión al Arsenal que no cumplió con las expectativas y de meses entrenando al margen del primer equipo bajo la dirección de Enzo Maresca. El jugador, que había sido uno de los primeros fichajes importantes tras la llegada de Todd Boehly a la propiedad del club, no entraba en los planes del nuevo cuerpo técnico y se convirtió en una “patata caliente” debido a su elevado salario.

Durante su paso por el Chelsea, disputó 81 partidos y anotó 19 goles. Sin embargo, la falta de oportunidades y el exceso de salario hicieron insostenible su permanencia.

Opciones para un nuevo comienzo

Sterling ha dejado claro que su prioridad es encontrar un nuevo club permanente, descartando otra cesión. Aunque su preferencia es permanecer en Londres, no descarta ofertas internacionales que se ajusten a su situación personal y familiar. Se le ha vinculado a clubes como Fulham, Crystal Palace, West Ham, Juventus y Bayer Leverkusen, aunque ninguna negociación fructificó antes de la rescisión.

El jugador deberá aceptar una reducción salarial significativa, pero su condición de agente libre le permitirá explorar diversas opciones para relanzar su carrera a sus 31 años.

Un futuro abierto y lleno de posibilidades

Tras dos años con participación limitada, Sterling tendrá tiempo para analizar su próximo destino. Su experiencia en clubes de élite como Liverpool, Manchester City y Arsenal, así como su historial con la selección inglesa, lo convierten en un fichaje atractivo para equipos de la Premier League y del extranjero.

El Chelsea, por su parte, se libera de un contrato oneroso y puede destinar recursos a reforzar la plantilla con jugadores que estén alineados con el proyecto actual. Sterling inicia ahora una nueva etapa, buscando recuperar protagonismo y demostrar que todavía tiene mucho por ofrecer sobre el terreno de juego.