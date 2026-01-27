El Mallorca pregunta por Enso González ante la falta de extremos

El RCD Mallorca está sondeando la opción de Enso González, extremo paraguayo del Wolverhampton, en un movimiento que refleja la necesidad del club bermellón de reforzar las bandas. La falta de protagonismo del joven atacante en una temporada muy complicada para los Wolves aparece como aliciente para obtener su cesión

El RCD Mallorca sigue rastreando el mercado con una idea clara: necesita extremos. Tras ver cómo varias opciones se han ido cayendo en las últimas semanas, el club balear ha abierto una nueva vía que mira directamente a la Premier League.

Según informa el Diario As, el Mallorca ha preguntado por Enso González, joven atacante de 21 años que pertenece al Wolverhampton Wanderers y cuyo protagonismo esta temporada es prácticamente inexistente.

Un jugador sin sitio en un ‘Wolves’ en crisis

La situación deportiva del Wolverhampton explica parte del contexto. Los ‘lobos’ atraviesan una campaña muy negativa, colistas de la Premier League con solo ocho puntos tras 23 jornadas, fruto de una sola victoria y cinco empates. El equipo acumula derrotas y cambios sin encontrar estabilidad.

En ese escenario, Enso González ha quedado totalmente fuera de los planes de Rob Edwards. El extremo paraguayo no es convocado desde el pasado 3 de enero, cuando el Wolverhampton se impuso al West Ham United por 3-0. Desde entonces, su nombre ha desaparecido de las listas. La falta de minutos ha llevado al club inglés a explorar una salida para el jugador, consciente de que necesita continuidad para seguir creciendo.

Perfil joven y con margen de desarrollo

Enso González es un extremo ligero, de 1,69 metros, formado en el Club Libertad antes de dar el salto a Europa. El Wolverhampton apostó por él pagando alrededor de 5 millones de euros, convencido de su potencial a medio plazo.

Su debut con el primer equipo llegó el 11 de mayo de 2024, entrando en el tramo final de un partido, una aparición simbólica que no tuvo continuidad. Desde entonces, su crecimiento se ha visto frenado por la falta de oportunidades y por un contexto colectivo muy adverso.

En Inglaterra lo definen como un jugador vertical, rápido y con desborde, pero aún verde en términos de adaptación al ritmo físico de la Premier. Precisamente ahí es donde aparece LaLiga como una posible vía de relanzamiento.

El Mallorca, necesidad y oportunidad

En el Mallorca valoran su perfil por varios motivos. Es joven, tiene experiencia internacional incipiente y encaja en la idea de incorporar talento con margen de crecimiento. Además, su situación contractual abre la puerta a una operación asumible.

El Wolverhampton estaría dispuesto a cerrar un traspaso por una cifra situada entre los dos y los tres millones de euros, aunque tampoco se descarta una cesión para evaluar su rendimiento fuera de Inglaterra. Ambas fórmulas están sobre la mesa.

Para el Mallorca, cualquier refuerzo ofensivo debe llegar con una lógica clara: sumar alternativas reales por banda y aumentar la capacidad de desequilibrio de un equipo que ha sufrido para generar peligro en muchos tramos de la temporada.

Un movimiento aún en fase exploratoria

Por ahora, el interés del Mallorca se encuentra en una fase inicial. No hay negociación avanzada ni acuerdo cercano, pero sí un contacto que indica que el nombre de Enso González ha entrado en la agenda bermellona.

El mercado avanza y las opciones se reducen. En ese contexto, perfiles como el del paraguayo ganan peso: futbolistas jóvenes, con talento, pero necesitados de minutos y confianza. Para el Mallorca, puede ser una apuesta. Para Enso González, una oportunidad de escapar de un escenario adverso y empezar a escribir su historia en un entorno distinto.