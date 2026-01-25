Hansi Flick sobre la adaptación de Cancelo al Barcelona: "Igual es más un jugador más ofensivo que no lateral"

El entrenador del Barcelona valoró la victoria del conjunto culé y el debut de Joao Cancelo, que jugó como titular ante el Real Oviedo

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, destacó que "la presión de Lamine Yamal en el primer gol", obra de Dani Olmo al inicio de la segunda mitad, fue "la llave para abrir el partido" que el conjunto azulgrana venció en el Spotify Camp Nou frente al Oviedo (3-0) en LaLiga EA Sports. Sobre Joao Cancelo, titular por primera vez de su regreso, explicó que su participación se debió, en parte, a la necesidad de dar descanso a Alejandro Balde. "Quizás juega más en ataque, pero es intenso en la presión y se adapta a nuestra filosofía. Tiene margen de mejora, pero estamos contentos con él", declaró sobre el portugués. Además, Flick, que reconoció la "valentía" en la presión de un Oviedo que "no tenía nada que perder", resaltó que Lamine Yamal hizo "las jugadas correctas en el momento indicado" para decidir el duelo en la segunda mitad.

La adaptación de Cancelo al nuevo Barcelona

"Acaba de llegar, pero vemos su calidad en los entrenamientos. En algunas situaciones del partido también lo ha hecho muy bien, pero se tiene que adaptar a nuestra filosofía. Estamos trabajando. Se ha de adaptar un poco más. También quería dar descanso a Balde, gestionar sus minutos. Igual es más un jugador más ofensivo que no lateral. Tiene margen de mejora, pero ya ha dado el primer paso. Ha salido de titular y ha estado muy bien".

El partido del Oviedo

"Han presionado muy arriba y no hemos jugado al mejor nivel en la primera parte. En la segunda hemos mejorado mucho, hemos marcado rápido y eso ha sido bueno. Tenemos un partido tras otro, muchos viajes...Casi no tenemos días de descanso y esto hay que tenerlo en cuenta. Soy consciente de que es nuestro trabajo. El equipo siempre da lo mejor. Son muchos partidos y viajes y no es excusa, pero nos ha costado un poco más llegar a nuestro mejor nivel. Lo hemos hecho en la segunda parte. Estoy contento con la presión. En la segunda mitad hemos estado mejor".

Marc Bernal, Marc Casadó y Eric García

"Claro que puede repetir. Son una buena opción que puedan jugar juntos. Son un poco diferentes. Casadó es muy inteligente y Bernal juega muy bien con la pelota. Eric ha jugado a la derecha y en el centro de la defensa. Ha crecido como líder y creo que le gusta este rol. Ha crecido aquí y para mí es bueno que juegue así en cada posición".