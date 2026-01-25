Barcelona - Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 21 de LaLiga

El Barcelona espera volver a ganar tras pinchar en San Sebastián, en el Camp Nou aún no han perdido y eso es algo que motiva al cuadro carbayón

Este domingo 25 de enero, el FC Barcelona se mide al Real Oviedo en un encuentro que, a priori, se presenta asequible para los azulgranas, aunque el precedente más reciente invita a la prudencia tras lo sucedido la pasada jornada.El Barcelona llega al choque algo tocado después de la derrota ante la Real Sociedad (2-1), un tropiezo que frenó su buena dinámica. Pese a ello, el conjunto dirigido por Hansi Flick mantiene el liderato, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. En los últimos cinco encuentros, los azulgranas han sumado cuatro victorias, y el técnico alemán confía en volver a la senda del triunfo para dejar atrás lo ocurrido el pasado fin de semana.Además, el Barcelona se está mostrando intratatable como local en lo que va de temporada. En el Camp Nou, el equipo ha hecho pleno de puntos, con 27 de 27 posibles tras nueve partidos disputados, un registro que refuerza su condición de favorito para este encuentro.El Real Oviedo, por su parte, llega inmerso en un momento delicado, marcado por las dudas en su juego y los malos resultados. A pesar de una ligera mejoría desde la llegada de Almada al banquillo, el conjunto asturiano sigue sin encontrar la regularidad. Con 13 puntos, el Oviedo es colista de la clasificación y acumula una larga racha sin ganar que se remonta al 30 de septiembre.En las últimas jornadas, el equipo ha mostrado una versión algo más competitiva, pero sin lograr traducirlo en victorias, lo que dificulta revertir la situación. A ello se suma su pobre rendimiento lejos del Carlos Tartiere: los de Almada apenas han sumado cinco puntos en diez partidos como visitantes, un dato que explica buena parte de sus problemas y complica aún más su visita a Barcelona.Sobre el papel, el Barcelona parte con clara ventaja, pero el recuerdo reciente obliga a los azulgranas a no confiarse ante un Oviedo que se juega mucho más que tres puntos.

Barcelona No Iniciado - Oviedo

FC Barcelona - Real Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 21 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Barcelona y el Real Oviedo, tendrá lugar este sábado 25 de enero a las 16:15 horas, en el estadio Camp Nou.

Este partido de la vigesimoprimera jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), DAZN LaLiga 2 (M58 y O114), en la plataforma de DAZN y en LaLiga TV Bar.

