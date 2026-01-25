Barcelona - Real Oviedo, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de LaLiga perteneciente a la jornada 21 entre el Barcelona y el Real Oviedo en el Camp Nou

¡Buenas tardes y bienvenidos al Camp Nou! El cuadro de Hansi Flick busca el liderato tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal, mientras que el Oviedo, su contrincante en la tarde de hoy, busca dar la campanada en territorio catalán y no despegarse de la lucha por la permanencia.

El Barcelona regresa al Camp Nou y lo hace para medirse al colista de la Primera división, el Real Oviedo. El conjunto de Hansi Flick busca recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal. Las urgencias en el equipo oviedista se multiplican tras las victorias de los equipos metidos abajo, especialmente de las del Valencia y Levante.

El Barcelona busca recuperar el liderato

Mucho ha llovido desde la victoria del pasado 13 de diciembre ante a Osasuna (3-1), última de los azulgranas frente a su afición. Desde entonces, el cuadro catalán ha ganado la Supercopa de España, y ha cosechado siete triunfos y ha encajado una derrota, con 21 goles a favor, seis en contra y cinco porterías a cero. Una racha que se ha visto empañada por los problemas defensivos -especialmente a balón parado- de un equipo que ha encajado dos goles en tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad (2-1), en un duelo que el Barça mereció ganar por juego y volumen de ocasiones. Sin embargo, el tropiezo en Anoeta obliga a los azulgranas a ganar para asegurar el liderato una jornada más y llegar en buena dinámica al importante partido del miércoles frente al Copenhague en la última jornada de la fase liga de la Champions, con el acceso directo a los octavos de final en juego.

Urgencias multiplicadas en el Real Oviedo

Por su parte, el Real Oviedo, colista de Primera y tras trece jornadas sin conseguir el triunfo, regresará al Camp Nou 25 años después de su última visita, que se saldó con una victoria que contribuyó a la permanencia. El técnico Guillermo Almada tiene la baja de última hora de Rahim Alhassane, titular en el lateral izquierdo desde la llegada del uruguayo, y que en el entrenamiento de este viernes sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El Real Oviedo necesita con urgencia volver a ganar dada su situación clasificatoria que lo sitúa a siete puntos de la permanencia después de que desde la llegada de Almada al banquillo carbayón haya sumado tres empates y una derrota.