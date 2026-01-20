Acuerdo total: el PSG paga la cláusula de Dro y se lleva a la perla de La Masía

El futuro de Dro Fernández ya está decidido y su salida del FC Barcelona es cuestión de horas tras cerrarse un acuerdo definitivo con el Paris Saint-Germain

El futuro de Dro Fernández ya no pasa por el FC Barcelona. El joven mediapunta gallego atraviesa sus últimos momentos como jugador azulgrana antes de iniciar una nueva etapa en el Paris Saint-Germain, club que ha decidido apostar fuerte por una de las joyas emergentes del fútbol español.

A pesar de haber debutado con el primer equipo y de contar inicialmente con la confianza de Hansi Flick, el futbolista optó por buscar una salida durante el mercado de invierno con el objetivo de disponer de mayor continuidad y minutos de juego. Tras varias conversaciones internas, el desenlace parece irreversible.

Un talento precoz que eligió cambiar de rumbo

Pedro Fernández Sarmiento, conocido futbolísticamente como Dro, cumplió recientemente los 18 años y ha tomado una decisión trascendental para su carrera. Formado inicialmente en el Val Miñor, dio el salto a La Masía en 2022, donde su progresión fue constante hasta llamar la atención del cuerpo técnico del primer equipo.

Aunque su destino natural esta temporada era el Barça Atlètic, su irrupción durante la gira asiática de pretemporada, donde incluso logró marcar, aceleró su integración en la dinámica del primer equipo. Sin embargo, desde el mes de diciembre su participación se redujo notablemente, quedando fuera de las últimas convocatorias.

El PSG paga la cláusula y cierra un acuerdo a largo plazo

Según ha trascendido en medios franceses, el PSG abonará los seis millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del futbolista. Además, el club parisino le ofrecerá un contrato hasta el año 2030, lo que demuestra la firme apuesta del proyecto liderado por Luis Enrique.

Pese a contar con ofertas de clubes importantes de Inglaterra y Alemania, Dro se ha decantado por el conjunto francés, convencido de que allí encontrará un contexto ideal para continuar su desarrollo profesional.

El malestar de Hansi Flick y el mensaje a La Masía

La decisión del joven canterano no ha sentado nada bien a Hansi Flick, quien había mostrado públicamente su confianza en él. El técnico alemán expresó su decepción y dejó entrever que el entorno del jugador pudo influir en su salida.

Flick aprovechó la situación para lanzar un mensaje claro a los jóvenes talentos de La Masía, subrayando que el Barcelona sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo y que vestir la camiseta azulgrana exige compromiso total y lealtad.

Una historia que se repite en el Barça

El caso de Dro no es aislado. En los últimos años, otros futbolistas formados en la cantera azulgrana han optado por salir de manera prematura en busca de protagonismo. Ejemplos como Ilaix Moriba o Xavi Simons, este último también rumbo al PSG, reflejan una tendencia que preocupa en los despachos del club.

Adiós prematuro a la camiseta blaugrana

Dro se marcha tras disputar cinco partidos oficiales con el primer equipo, acumulando minutos tanto en LaLiga como en la Champions League. Su último encuentro como azulgrana tuvo lugar hace mes y medio, y todo indica que su etapa en el Barça queda cerrada, al menos por ahora.

A falta de confirmación oficial, el traspaso es inminente y el joven mediapunta gallego se prepara para comenzar una nueva aventura en el fútbol francés, dejando atrás una etapa formativa clave y abriendo un futuro lleno de expectativas en París.