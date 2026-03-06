La Europa League, último salvavidas para Endrick y el Lyon tras el fracaso copero

El Olympique de Lyon cayó eliminado de la Copa de Francia tras perder en los penaltis ante el Lens, en una noche amarga para Endrick y el conjunto de Paulo Fonseca

El Olympique de Lyon sufrió un duro revés en su camino hacia los títulos al quedar eliminado de la Copa de Francia, una derrota que también golpea de lleno al delantero brasileño Endrick. El joven atacante atraviesa además una pequeña sequía goleadora: no marca desde el pasado 4 de febrero, cuando celebró su último tanto frente al Laval. Desde entonces, el equipo encadena varios partidos sin ganar y el ambiente en el club comienza a tensarse.

La eliminación llegó en los cuartos de final, en un encuentro dramático frente al Lens que terminó resolviéndose desde el punto de penalti. El Lyon logró reaccionar cuando parecía todo perdido, pero finalmente cayó en la tanda decisiva, quedándose fuera de un torneo que representaba una gran oportunidad para romper su larga sequía de títulos.

Un torneo que parecía al alcance

La Copa de Francia se presentaba como una ocasión perfecta para el Lyon. Con el PSG ya eliminado de la competición, muchos clubes veían el trofeo como una oportunidad real. Sin embargo, el Lens, una de las revelaciones de la Ligue 1, terminó cerrando el camino de los de Paulo Fonseca.

El inicio del encuentro fue complicado para los locales. Durante los primeros minutos, el Lyon mostró muchas dificultades para sacar el balón con claridad y conectar con sus delanteros. A medida que avanzaba la primera mitad el equipo empezó a asentarse, pero cuando mejor estaba jugando llegó el primer golpe del rival.

Un error defensivo permitió a Florian Thauvin aprovechar un rechace para abrir el marcador, dejando tocado al conjunto lionés.

Un Endrick incómodo en el ataque

Para Endrick, el partido tampoco resultó sencillo. El delantero brasileño tuvo una primera mitad discreta, con escasa participación en el juego ofensivo y sin ocasiones claras de gol. El Lens, muy intenso en la presión, logró neutralizarlo durante largos tramos del encuentro.

La situación empeoró antes del descanso cuando Sima amplió la ventaja visitante con un potente disparo. Con el 0-2 en el marcador, la eliminatoria parecía prácticamente sentenciada y el Lyon necesitaba un cambio radical para seguir con vida.

Reacción tardía y final dramático

Tras el descanso, los ajustes tácticos de Fonseca comenzaron a dar resultados. La entrada del joven Himbert, de apenas 18 años, cambió el ritmo del equipo. El canterano asistió a Yaremchuk, que recortó distancias con un gran cabezazo que devolvió la esperanza al estadio.

El Lyon se volcó al ataque en los minutos finales y encontró su recompensa en el tiempo añadido. De nuevo Himbert apareció en la última jugada para provocar el empate y enviar el partido a la tanda de penaltis, desatando la euforia entre los aficionados.

El sueño termina desde los once metros

En la lotería de los penaltis, Endrick cumplió y convirtió su lanzamiento con seguridad. Sin embargo, el destino fue cruel para el Lyon. El portero rival Risser detuvo el disparo decisivo de Niakhaté, clasificando al Lens para las semifinales y dejando al conjunto lionés sin opciones de levantar el trofeo.

La eliminación supone el primer gran golpe de la temporada para Endrick en Francia. El delantero había llegado al club con la ilusión de devolverle un título tras más de una década de sequía.

Europa League, última esperanza

Con la Ligue 1 complicada y la Copa ya fuera del camino, la Europa League se convierte ahora en la principal esperanza del Lyon. El equipo deberá recuperarse rápidamente, ya que en los octavos de final le espera un duelo exigente frente al Celta.

Para Endrick también será una oportunidad clave. El brasileño sigue siendo observado de cerca por Carlo Ancelotti, quien valora su evolución pensando en el futuro de la selección. Recuperar su mejor nivel podría ser decisivo tanto para el Lyon como para sus aspiraciones internacionales.