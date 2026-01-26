El remedio casero para el lesionado Nico Williams: 1'90, rápido, vertical y extremo joven que puede jugar por ambas bandas

El cachorro Christian Imga, al que todos comparan con Nico Williams, no deja de quemar etapas antes de tiempo con un Athletic Club que le ha desarrollado una estrategia de transición entre categorías a sus 16 años. Aseguran que tiene más potencia y gol que el pequeño de los Williams

Bajan revueltas las aguas en un Athletic Club que este lunes volvió al trabajo con el presidente Jon Uriarte siguiendo de cerca las evoluciones del plantel dirigido por Ernesto Valverde. El mandamás rojiblanco, acompañado de su director deportivo, Mikel González, quiere transmitir tranquilidad y respaldo al grupo, una vez que con la derrota ante el Sevilla FC se hayan complicado en demasía su situación en LaLiga, amén de jugarse este miércoles la continuidad en Champions.

Un entrenamiento en el que Uriarte no pudo ver ‘in situ’ a Nico Williams, suplente el pasado sábado ante los sevillanos y sin acierto cuando saltó al campo. Y es que el pequeño de los Williams no acaba de poner solución a sus problemas de pubis, que lo están mermando a lo largo de toda la temporada.

El recambio de Nico Williams esta en casa: Christian Imga

Un problema, el de Nico Williams, que podría tener solución, estando, incluso, en casa. Hablamos de Chrstian Imga, extremo de la cantera del Athletic Club que está demostrando sobre el terreno de juego que tiene bastante prisa por llegar.

Formado en el fútbol base del Alavés, a sus 16 años destaca como extremo derecho a pierna cambiada. Imga, que puede jugar también por la izquierda, resalta por su rapidez y verticalidad, gozando de un físico destacado.

Con su 1’90 de altura, Imga combina una carrera potente con una buena técnica para resolver en pequeños espacios. Por posición y talento, en Lezama ya lo comparan con Nico Williams. Eso sí, apostillan los que lo siguen de cerca que tiene más potencia y gol que el pequeño de los Williams.

En la Youth League, Christian Imga ha conseguido dos goles en 69 minutos de juego. Un promedio anotador muy destacado para su primer año de juvenil. Y es que la llegada de Imga al Athletic Club no ha sido especialmente sencilla.

El complicado fichaje de Christian Imga por el Athletic Club

Tras resaltar en las categorías inferiores del Deportivo Alavés, su negativa a renovar como babazorro le llevó a meses de inactividad, lo que bien pudo frenar su progresión a su tan corta edad. Sin embargo, el Athletic Club aceleró en su interés, tratando de evitar ese problema, integrándolo en un año de transición entre categorías, según apunta As. El joven futbolista alterna entrenamientos y partidos de forma que no vea interrumpido su desarrollo.

Otros aspectos de su potencial estrellato es cómo Adidas apostó por él con apenas 12 años, cuando aún era un desconocido. Con la Selección sub 7, también, ha firmado dos goles en el doble amistoso contra Italia, reforzando el argumento de que es un prometedor atacante de futuro.

Por ahora, España ha estado rápida, aunque también podría ser internacional absoluto con Camerún y Guinea Ecuatorial, países de sus padres.