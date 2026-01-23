Peligro en el Mallorca: llaman a la puerta de Vedat Muriqi

El Fenerbahçe ha reactivado su interés por Vedat Muriqi, actual delantero del RCD Mallorca y uno de los goleadores más destacados de LaLiga. El club turco estudia presentar una oferta relevante, pero el Mallorca considera al atacante kosovar una pieza intocable en plena lucha por la permanencia

El nombre de Vedat Muriqi vuelve a agitar el mercado invernal. El delantero del Mallorca, segundo máximo goleador de LaLiga con 14 tantos, solo por detrás de Kylian Mbappé, ha entrado de nuevo en la órbita del Fenerbahçe. No es un interés nuevo, pero sí uno que amenaza con intensificarse en los últimos días de mercado, cuando las decisiones suelen adquirir un tono más urgente.

En Son Moix, sin embargo, el mensaje es firme. El Mallorca no contempla desprenderse de su delantero referencia en una temporada marcada por la necesidad de sumar puntos y asegurar la permanencia. Muriqi no es solo un goleador: es el eje ofensivo, un sostén emocional del equipo y una de las grandes razones del rendimiento competitivo del conjunto bermellón.

Un interés concreto que toma forma

El movimiento del Fenerbahçe no se queda en simples rumores. Según informa Yeni Akit Gazetesi, el club turco planea enviar a Mallorca a dos de sus representantes, Ertan Torunoğulları y Devin Özek, con la intención de trasladar una propuesta formal por el delantero kosovar. La cifra que se maneja ronda los 12 millones de euros, más variables, una cantidad relevante, aunque lejos de alterar de forma decisiva la postura del club balear.

El club turco busca reforzar su ataque con un perfil contrastado y conoce bien a Muriqi, que ya dejó huella en Turquía antes de su llegada a LaLiga. Su rendimiento actual no ha pasado desapercibido en un mercado donde los goleadores fiables son un bien escaso, especialmente a mitad de temporada.

La postura firme del Mallorca

En el Mallorca, la respuesta es clara: Muriqi es intocable. El club entiende que desprenderse de su máximo referente ofensivo supondría un riesgo deportivo difícil de asumir, por mucho que la oferta pueda parecer atractiva en términos económicos.

La dirección deportiva, liderada por Pablo Ortells, ha cerrado filas junto al cuerpo técnico. El objetivo prioritario es la permanencia y el kosovar es considerado un pilar esencial para alcanzarla. En un mercado donde reemplazar garantías es casi imposible en enero, el Mallorca prefiere blindar su estructura antes que abrir una vía de incertidumbre.

Un futbolista comprometido con la isla

Más allá del interés externo, la posición del propio Muriqi refuerza la calma en Son Moix. El delantero siempre ha manifestado públicamente su bienestar en Mallorca y su deseo de estabilidad. Recientemente, el kosovar reconoció haber hablado con Ortells sobre su situación y dejó claro que la decisión final está en manos del club.

"Renové el contrato porque quería asegurar mi vida aquí", explicó el atacante, que firmó hasta 2029. Muriqi también dejó una puerta abierta al realismo: si el club considerara que una venta es necesaria para garantizar su futuro deportivo, lo entendería. Pero si la apuesta es seguir juntos, su predisposición es total.

Un pulso que define prioridades

La operación, a día de hoy, parece más una tentativa que una negociación real. El Fenerbahçe insiste, consciente de que fichar a Muriqi supondría un salto de calidad inmediato. El Mallorca resiste, aferrado a la importancia deportiva de su delantero. Y el propio jugador, en medio, transmite tranquilidad y compromiso.

Salvo giro inesperado, el desenlace apunta a la continuidad del kosovar en la isla. Pero el mercado de invierno rara vez concede certezas absolutas. En este caso, la pregunta no es cuánto ofrece el Fenerbahçe, sino cuánto está dispuesto el Mallorca a arriesgar sin su jugador más determinante.