El Mallorca mira a Benja Domínguez para el ataque mientras el mercado se estrecha

En Son Moix, el Real Mallorca abre la vía de Benja Domínguez como opción para reforzar el extremo izquierdo, con el futbolista del Bolonia dispuesto a ganar protagonismo. El argentino aparece como alternativa real ante las dificultades económicas del club y el avance de otras operaciones en el mercado invernal

El Real Mallorca sigue analizando a fondo el mercado invernal con una prioridad bien definida: incorporar un extremo zurdo que aporte rendimiento inmediato. No es una búsqueda nueva, pero sí cada vez más condicionada por el contexto económico y por los movimientos de otros clubes. En ese escenario, el nombre de Benja Domínguez ha ganado peso en la agenda bermellona, no tanto por ser una opción sencilla, sino por encajar en un punto intermedio entre necesidad deportiva y viabilidad de mercado.

El argentino, actualmente en el Bolonia, no ha logrado consolidarse esta temporada y contempla con buenos ojos un cambio de aires que le permita tener continuidad en la segunda mitad del curso. El Mallorca observa, espera y mide los tiempos, consciente de que enero rara vez premia la urgencia.

Un perfil que responde a una carencia estructural

La plantilla bermellona arrastra desde hace semanas una falta de desequilibrio natural por banda izquierda. El cuerpo técnico necesita una pieza que no solo ocupe espacio, sino que condicione a los rivales, estire al equipo y aporte soluciones en partidos cerrados. Domínguez encaja en ese perfil: extremo puro, con desborde, verticalidad y margen de crecimiento.

Tal y como ha informado Radio Marca Baleares, el argentino se ha convertido en la principal alternativa del Mallorca en el momento en que otras operaciones han ido perdiendo fuerza. Especialmente, tras quedar prácticamente descartada la opción de Ilias Akhomach, cuyo futuro parece encaminado hacia el Rayo Vallecano.

Una temporada actual lejos de su mejor versión

Los números de Domínguez en el presente curso explican tanto su predisposición a salir como el interés de clubes que buscan oportunidades de mercado. El argentino ha participado en una docena de encuentros oficiales repartidos entre Serie A, Europa League, Supercopa de Italia y Copa de Italia, con alrededor de 410 minutos disputados y 2 asistencias. Un bagaje discreto para un futbolista que el curso anterior había dejado señales claras de crecimiento.

Esa comparación con su pasado más reciente es inevitable. En la temporada 2024/25, Domínguez superó los 1.400 minutos, disputó 28 partidos oficiales y firmó 4 goles y 3 asistencias. Fue una campaña de adaptación y consolidación en Europa que culminó con la conquista de la Coppa Italia, en una final muy ajustada ante el AC Milan. Aquel rendimiento elevó su estatus dentro del club, aunque el cambio de contexto competitivo ha reducido su protagonismo actual.

El mercado, la economía y el factor tiempo

En Son Moix, la dirección deportiva liderada por Pablo Ortells se mueve con extrema cautela. La incorporación de Justin Kalumba respondió a una apuesta a medio plazo, pero no cubre la urgencia competitiva que plantea Jagoba Arrasate para el presente.

Otras vías han sido exploradas sin éxito inmediato. Yáser Asprilla, del Girona, sigue siendo el gran anhelo deportivo, aunque su precio está fuera del alcance actual. También se preguntó por Raúl Moro, descartado rápidamente por las altas exigencias del Ajax.

Con el calendario avanzando y el margen reduciéndose, Benja Domínguez aparece como una opción compleja pero coherente. El Bolonia no tiene prisa por desprenderse de él, pero el Mallorca sabe que el mercado cambia rápido en los últimos días. Y ahí, más que correr, el reto será acertar el momento exacto para actuar.