Demichelis se queda con las ganas de ganar pero no de señalar al culpable del empate ante Osasuna

El técnico argentino agradeció el esfuerzo titánico que hicieron sus jugadores durante todo el partido, pero también reconoció que el papel de uno de ellos marcó el resultado final del encuentro

Detrás de ese buen rollo y esa sonrisa constante con la que ha aparecido Martín Demichelis en El Sadar para afrontar su primer partido como entrenador del Mallorca se esconde un entrenador con mucho carácter, el mismo o más que tenía como jugador, y un técnico con las ideas muy claras.

Se notó ya en su primer partido que quiere un equipo con conceptos definidos y prácticos y en el que no se negocie el trabajo, desde el minuto uno hasta el pitido final. Y casi le sale la jugada perfecta. Seguramente, si su equipo no estuviera en zona de descenso, el partido hubiese tenido otro final. Y también si uno de sus jugadores no hubiese metido la pata, como así lo ha reconocido con sus palabras en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Lo primero que hizo el entrenador argentino fue mostrarse “agradecido” a sus jugadores tras el empate cedido este sábado ante Osasuna en Pamplona porque se “dejaron todo” a pesar de ir ganando por 0-2 y acabar 2-2. Muy bien, antes de sacar el palo, la zanahoria. Primero se realiza el refuerzo positivo y luego el negativo, como aconsejan todos los expertos en psicología deportiva. Y Martín parece que sacó buena nota en esta asignatura a juzgar por sus palabras en esta primera semana.

Pero tras dicho alabo, sacó el látigo de manera sutil para dejar claro quién se cargó su primera victoria: “Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura. Muy contento con muchísimas cosas, se vio un equipo valiente, si hay algo que se necesita para salir de esta situación es eso, valentía. Nos sentimos muy cómodos en el primer tiempo, después empezó a aparecer el desgaste y terminó esa montaña rusa”.

En este sentido, resaltó la jugada clave del partido: “El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas”.

Sobre la expulsión de Jan Virgili, Demichelis fue tajante: “Condiciona mucho por lo emocional. Si me parece o no, me guardo mi opinión porque la decisión es del árbitro”, agregó.

En cuanto a lo mostrado por su equipo hoy en El Sadar, también ha lanzado un aviso a su plantilla: “Me preocupa cuando entrenas ciertas cosas y se ven otras. Debemos seguir la misma línea mostrado hoy con el balón en Pamplona, tenemos que seguir cuidando la pelota".

Por último, ha dejado claro a qué jugará su Mallorca de aquí a final de Liga. Tal y como se ha visto hoy en Pamplona, el protagonismo de los laterales será mucho mayor y los centros al área se multiplicarán por diez. Porque si algo tiene claro el argentino es que Muriqi debe llevarles a la salvación: “El tanque lo tenemos que seguir aprovechando”. El delantero balcánico, con su doblete, ya lleva 18 dianas este curso.