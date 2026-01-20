Osasuna le lleva ventaja a Villarreal, Real Sociedad, Espanyol o Mallorca a la hora de cerrar el fichaje de Raúl Moro

Muchos equipos de LaLiga están interesados en fichar al prometedor extremo el cual va a salir del Ajax en este mercado de fichajes de invierno, si nada se tuerce, debido a que no está teniendo todos los minutos que le gustaría. A pesar de que el Villarreal CF ha apretado es el equipo navarro quien es el mejor colocado para lograr la incorporación del catalán

Raúl Moro es uno de los futbolistas más cotizados actualmente en el mercado de fichajes de invierno. El extremo va a volver al fútbol español, si nada se tuerce, después de un paso nada fructífero por el Ajax el cual está en conversaciones con varios equipos de LaLiga para cerrar el fichaje del catalán. El Villarreal CF parecía que llevaba la delantera, pero ni mucho menos es así ya que el que lleva ventaja actualmente es el CA Osasuna tal y como ha informado primero Matteo Moretto y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

Así está la negociación entre CA Osasuna y Ajax por Raúl Moro: lleva ventaja y los otros equipos españoles comienzan a verlo difícil

Hay negociaciones por el fichaje de Raúl Moro las cuales se han intensificado en las últimas horas. Ya se sabía que RCD Espanyol y RCD Mallorca quieren al extremo desde hace tiempo, pero las exigencias económicas del Ajax lo hacen complicado para estos dos clubes. La Real Sociedad también se ha interesado por Raúl Moro, más después de la lesión muscular que mantendrá a Take Kubo varias semanas de baja. Y luego están Villarreal CF y CA Osasuna que son los que más están apretando por fichar a Raúl Moro, siendo el club navarro el que lo tiene más cerca en este momento: martes 20 de enero por la tarde.

El Villarreal CF ha apretado por fichar al extremo, pero es CA Osasuna el que más cerca lo tiene tal y como ha adelantado el compañero Matteo Moretto y ha podido confirmar este medio de comunicación. El club rojillo es el que está más cerca de cumplir las exigencias económicas del Ajax el cual es partidario de traspasar al extremo, lo que está por la labor de hacer CA Osasuna, y no hacer una cesión con opción a compra, como desean el resto de clubes españoles.

El equipo neerlandés quiere recuperar la inversión que hizo el verano pasado con Raúl Moro cuando lo fichó por 11 millones de euros aproximadamente que fueron a parar al Real Valladolid. CA Osasuna no llega a esas cifras que pide el Ajax, pero se está negociando un acuerdo que contento a todos. Raúl Moro está de acuerdo ya que prioriza volver al fútbol español antes que estar en una liga extranjera.

Raúl Moro: un paso para olvidar en el Ajax

A Raúl Moro, de 23 años, no le ha ido nada bien en el Ajax ya que el futbolista solo ha disputado 845 minutos repartidos en 21 partidos oficiales. Lo peor es que de los últimos 4 partidos de la Eredivisie, la Primera división de Países Bajos, Raúl Moro sólo ha disputado 6 minutos.

Es por ello que Raúl Moro quiere dejar el Ajax y el equipo neerlandés ve con buenos ojos traspasarlo de manera definitiva en este mes de enero.