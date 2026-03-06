Alessio Lisci, sobre el cambio de entrenador en el Mallorca: "En el plan de partido hemos ido a patrones que le funcionan"

El técnico de Osasuna valoró, en la rueda de previa al choque ante el conjunto balear, la llegada de Demichelis al banquillo bermellón y las "ganas" de ganar tras la derrota de la pasada jornada de LaLiga contra el Valencia

Osasuna se verá las caras mañana en El Sadar con el Mallorca, en el encuentro que abrirá la jornada de sábado en LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci vienen de perder ante el Valencia en Mestalla, por lo que buscarán volver a la senda de la victoria ante su afición. De esta manera, el técnico italiano ha hablado del estado de su equipo y de la importancia del partido contra los de Demichelis, que se estrena tras la salida confirmada de Jagoba Arrasate. Además, el entrenador del conjunto rojillo ha valorado la vuelta de Aimar Oroz a la convocatoria.

Alessio Lisci destaca la importancia del encuentro ante los de Demichelis

En este sentido, Alessio Lisci ha explicado cómo llega su equipo al encuentro frente al Mallorca de Demichelis: "Estamos con muchas ganas. El partido no es que sea importante, es importantísimo. Transcendental puede que sea la palabra. Me gusta que ese sea el titular porque en caso de ganar mañana, no estaríamos matemáticamente salvados pero si virtualmente. Serían 12 puntos con respecto al descenso más el golaveraje. Estaría prácticamente hecho a principios de marzo. A veces se da por hecho, pero no debe ser así. Es muy importante".

Además, Alessio Lisci siguió destacando que "es un partido que puede marcar un antes y un después en esta temporada. Por eso, hay que tomárselo muy, muy en serio. Quiero pedir a la afición que haya el mismo ambiente que ante el Real Madrid. Sé que no es fácil pero si no tenemos que estar todos como cuando jugamos contra el Levante, contra el Oviedo, el Alavés. Tiene que ser lo mismo, la misma mentalidad de sacarlo como sea. Hay que apoyar, estar enchufados. No es una final porque las finales o las pierdes o las ganas. Mañana existe el empate y no es definitivo pero es lo que más se acerca a una final".

Alessio Lisci 'celebra' la vuelta de Aimar Oroz

Por otra parte, Alessio Lisci valoró el regreso de Aimar Oroz, que fue baja ante el Valencia por acumulación de tarjetas: "El otro día no fuimos capaces, como pasó ante el Villarreal, de solventar su baja. Es importante recuperarlo. Esperemos que esté siempre y si no está ya encontraremos soluciones. Pero es importante tenerlo que esté con nosotros. Es un jugador importantísimo". El técnico de Osasuna también de la buena racha que lleva el equipo en El Sadar: "A mí las estadísticas positivas no me gusta nunca nombrarlas porque tarde o temprano se rompen. Tenemos que ser conscientes de que eso no pasa por casualidad. Por eso digo que quiero a la afición y El Sadar en su mejor versión, porque lo necesitamos. Lo primero es que nosotros intentemos dar nuestra mejor versión. Tenemos números buenos pero tarde o temprano se acaban. Los rivales vienen con otra mentalidad a El Sadar. Saben que es muy difícil y tenemos que dar más".

Alessio Lisci también habló del plan de partido tras la llegada de Demichelis al Mallorca: "Es difícil preparar el partido porque, obviamente no sabemos que pueden hacer. Evidentemente, conocemos muy bien al Mallorca y hemos estudiado y visto muchos partidos de su nuevo entrenador en sus equipos anteriores. Pero eso no significa nada porque son equipos muy diferentes. En el plan de partido hemos ido a patrones que le funcionan, que son muy marcados y que pensamos que van a seguir existiendo. A partir de ahí hemos preparado el partido, sabiendo que, seguramente tendremos que ajustar cosas durante el partido".

Alessio Lisci, confiado en la mejor versión de Osasuna

Por último, Alessio Lisci concluyó dejando claro que "si estamos en nuestra mejor versión, seguramente nos acercaremos a ganar. Pero el rival es muy bueno. No miremos la clasificación. Tienen seis o siete jugadores importantes de la categoría, sin contar a Muriqi, que más allá de ser importante, es muy diferencial. Tienen una plantilla importante dentro de la categoría. No podemos mirar sólo la clasificación y no podemos tener la presunción de pensar que sólo depende de nosotros y que yendo a lo nuestro vamos a ganar. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque tienen muchos argumentos, en este caso a nivel individual, porque cambian de entrenador, para hacernos daño".