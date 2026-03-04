Braulio Vázquez desvela "opciones" de otros equipos: "No creo que esté en ningún club en el futuro tan feliz como estoy en Osasuna"

El director deportivo, tras renovar con la entidad rojilla hasta 2029, ha querido atender a los medios de comunicación para valorar su etapa hasta el momento en el club. Además, ha apuntado el interés de otros clubes pero ha resaltado su felicidad y la decisión tomada de seguir en Pamplona

Osasuna sigue reforzando su área técnica, apostando en el futuro por las buenas sensaciones que ha dejado hasta el momento la entidad. Por ello, se ha decidido firmar la renovación de Braulio Vázquez, director deportivo, hasta 2029. De esta manera, el directivo de la entidad navarra ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el momento del club y su etapa en el mismo hasta la fecha. Además, ha desvelado que han habido "opciones" de otros equipos pero su punto de mira pasa por seguir en Pamplona.

Braulio Vázquez, "orgulloso" tras firmar la renovación hasta 2029

De esta manera, Braulio Vázquez comenzó compartiendo sus sensaciones tras hacer oficial su renovación hasta 2029 con Osasuna: "Me han dicho que voy a ser el director deportivo más longevo de la historia de Osasuna y formar parte de la historia del club, con mi granito de arena, con el equipo de trabajo, hace que nos sintamos muy orgullosos.Tengo amigos dentro del club y sufro también cuando los veo sufrir, porque no nos olvidemos que hay clubes muy importantes que están sufriendo y eso repercute en el empleo y en los salarios de mucha gente en el club y eso te genera una responsabilidad muy importante a la hora de tomar decisiones. También te hace que, cuando vienen situaciones para disfrutar como el día del Real Madrid, disfrutes doblemente porque ves disfrutar a tus amigos".

Además, Braulio Vázquez ha desvelado los intereses de otros equipos y la decisión tomada de no salir de Osasuna: "Obviamente ha habido opciones de clubes importantes, pero creo sinceramente que pesa más el poder disfrutar de cada día y ser feliz día a día hasta cuando lo pasas mal... No creo que esté en ningún club en el futuro tan feliz, con las dificultades o éxitos, como estoy en Osasuna". Además, sobre el área deportiva ha apuntado que tiene "un club enorme detrás y cuando uno va a convencer a alguien, cuando voy a convencer a Víctor Muñoz de lo qué es Osasuna es muy fácil porque me lo creo yo, no necesito montarme un personaje, tengo un club espectacular, una afición increíble y un respeto de la directiva para tomar decisiones. Estoy muy orgulloso de lo que hemos crecido como club y me siento participe de ese crecimiento".

Braulio Vázquez destaca nombres claves de la plantilla de Alessio Lisci

Por otra parte, Braulio Vázquez ha hablado de la cantera y la situación con los jugadores claves de Osasuna, que hizo oficial el pasado lunes la renovación en la dirección deportiva: "La apuesta por Tajonar es evidente porque desde que estamos aquí, que es nuestro noveno año, todos los que han subido al primer equipo menos Kike Barja han pasado por las manos de Santi Castillejo. Tratamos de retener a nuestros mejores jugadores y mantenernos en Primera División, porque esto es como una pescadilla que se muerde la cola porque eso permite retener a Aimar, a Moncayola, que estén con nosotros peleando por situaciones importantes y que tengan salarios importantes que es lo que merecen, más traer a jugadores importantes como Budi, Rubén García o Sergio Herrera, con todo ese coctel intentar ilusionar a nuestra gente que creo que lo estamos consiguiendo".