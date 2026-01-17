Muriqi habla sobre su salida del Mallorca tras firmar su primer 'hat trick' en la liga española

El delantero kosovar suma ya 14 goles esta temporada y le ha pasado la patata caliente a la directiva mallorquinista para continuar en Son Moix

Tres goles más y ya van 14 esta temporada. El futbolista del RCD Mallorca, Vedat Muriqi, fue, junto al guardameta Leo Román, el gran protagonista del triunfo frente al Athletic en Son Moix este sábado (3-2). Tres dianas para dejar claro que un pirata anda suelto por las Islas Baleares, pero no por mucho tiempo más. Al menos, eso ha dejado entrever una vez finalizado el encuentro.

Con sus goles ha salvado el primer 'match ball' de Jagoba Arrasate en el banquillo mallorquinista. Y, ahora, ha sido sincero con su futuro en el club. Aseguró ser "feliz en Mallorca" y desveló que el director deportivo, Pablo Ortells, le dijo que "no le vendía". Pero, tras esta actuación y las que podrían venir, es consciente de que podría ser su última temporada en Son Moix.

"Yo estoy aquí contento, tengo contrato y las cosas son como son, si un delantero mete muchos goles van a llegar las ofertas. Yo estoy aquí contento y por mi futuro decide el club y luego yo", arrancó.

Eso sí, le ha dejado la patata caliente de su continuidad al máximo responsable en el club bermellón: "Hablé con Pablo Ortells hace dos días y lo dejé en sus manos, le dije que yo no puedo hablar porque hemos renovado, le dije que si el club va a salvarse con el dinero de mi venta, que lo haga, pero yo encantadísimo. Me dijo que no, y yo estoy feliz aquí".

Respecto a su actuación, dijo sentirse "muy contento" porque sabía que "llevaba una buena racha pero no era suficiente para ganar los partidos", y ahora suma su primer 'hat-trick' con el Mallorca "y los tres puntos, más importantes aún".

"Eso es lo que hemos hablado toda la semana, hemos sacado lo que echábamos de menos todos, un equipo que pelea por cada balón, así se ganan los partidos, sabemos nuestros fallos, estos tres puntos servirán para darle la vuelta a la clasificación", sentenció.

Se lleva su primer balón en la liga española

El delantero del Mallorca se marchó felicitado por todos sus compañeros, quienes no dudaron en firmarle su primer balón propio de La Liga EA Sports como reconocimiento de su primer 'hat trick' en la competición española.

Los goles de Muriqi frente al Athletic

Fueron tres pero bien pudo hacer media docena si no es por la actuación de Unai Simón. Muriqi anotó el primero tras un pase de Sergi Darder. Recibió en la frontal, controló y aniquiló al meta vasco en el minuto cinco.

Antes del descanso, sería el encargado de lanzar la primera pena máxima del partido. La falló, pero se lanzó con todo para coger el rechace y poner el 2-1. Dos tantos que el Athletic neutralizó enseguida para su desesperación.

Sin embargo, en el 69', otro penalti en el área vasca fue aprovechado por el delantero balcánico para poner el 3-2, esta vez engañando al propio Unai Simón con un disparo potente y cruzado a media altura. Lejos de temblarle el pulso tras fallar el primero, el pirata mallorquinista prendió fuego a las redes bilbaínas como mejor sabe hacerlo.

Pero lejos de conformarse con esos tres tantos, Muriqi siguió buscando el gol hasta el minuto 101 que duró el partido con el tiempo añadido. Viendo el transcurso del partido, Arrasate no se atrevió a sustituirle, sabiendo que cada vez que le llegaba el balón generaba peligro. Sin duda, el atacante kosovar acaba de declararle, con estos tres goles (14 en total) y casi sin darse cuenta, la guerra a un Mbappé que lleva 19 goles, seis de penalti. Ahora, es el segundo máximo realizador de la liga española.