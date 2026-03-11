Samu Costa se lo deja claro al Mallorca: "Mi sueño siempre ha sido jugar en la Premier League"

El centrocampista portugués ha sido muy claro cuando le han preguntado por su futuro en la última entrevista que ha concedido. También ha hecho referencia a cómo ha recibido la plantilla balear a Demichelis

Samu Costa podría tener los días contados en el Mallorca a juzgar por su palabras en su última intervención mediática y también por su crecimiento en el conjunto balear una temporada más. El futbolista luso es uno de los pilares del conjunto mallorquinista y son muchos los equipos que ya han puesto su punto de mira en él.

En una entrevista con la agencia EFE, el centrocampista portugués ha repasado la actualidad del Mallorca, la de la selección lusa y ha desvelado cuáles son sus planes más allá de Son Moix.

En primer lugar, se ha pronunciado sobre el nuevo técnico argentino del conjunto balear, Martín Demichelis: "Su llegada ha sido un soplo de aire fresco para el club. En sólo una semana ha cambiado muchas cosas".

Para el centrocampista, el exfutbolista Demichelis, que viene de entrenar al Monterrey y al River Plate, "es un entrenador exigente, que tiene claro lo que quiere", y al que le gustan "jugadores con alma y corazón y, al mismo tiempo, con orden".

Reconoce que "la plantilla está trabajando muy ilusionada", lo que se evidenció en el encuentro con el Osasuna, donde fueron ganando 2-0 y acabaron la primera mitad con más de 60 % de posesión.

Demichelis "quiere mejorar los jugadores" y, además, "está trabajando mucho el plano defensivo", uno de los grandes problemas del actual Mallorca esta temporada, reconoce el futbolista, que se muestra "contento" con el nuevo entrenador: "Es un entrenador que también quiere ser muy fuerte atrás".

Samu Costa, con el Mundial 2026 en su cabeza

Costa se ha convertido en el referente de la medular del Mallorca y, tras su buen estado de forma, aspira a ser convocado por Portugal para el Mundial 2026.

A finales de 2024 debutó con la absoluta de Portugal y ahora le encantaría poder compartir vestuario con Cristiano Ronaldo en el campeonato del mundo: "Sería un orgullo y un placer. Es un líder, capitán y ejemplo, es uno de los futbolistas que admiro desde niño".

Sobre el seleccionador Roberto Martínez subraya que "es un entrenador diferente y una gran persona", ya que, aunque no lo ha convocado desde noviembre de 2024, el seleccionador le ha estado llamando por teléfono."Yo estoy preparado para jugar de pivote o de interior y, si hace falta, de delantero", garantiza un Samu Costa, que se ve "preparado" para formar parte de una de las selecciones que aspira a ganar el Mundial 2026.

El futuro de Samu Costa

Tras formarse en la cantera del Braga y ante la falta de oportunidades, decidió poner rumbo a España y fichar por el Almería en el verano de 2020, donde, tras tres buenas campañas, fichó por el Mallorca en agosto de 2023, club con el que, recuerda, aún tiene dos años de contrato.

En el conjunto insular, a sus 25 años, Samu Costa es consciente de que es uno de los jugadores referentes de la plantilla e insiste en que "la actitud y el trabajo no son negociables", en relación a la entrega del medio zurdo en cada partido.

Sobre su futuro, explica que, por su estilo de juego, uno de sus sueños siempre ha sido "jugar en la Premier League", por lo que desea "aprovechar" al máximo su paso por la competición española "para seguir creciendo" como futbolista.

Eso sí, deja claro que "ahora el objetivo principal es ayudar al Mallorca a salir de la zona de descenso". Por último, tampoco descarta las aventuras exóticas de ligas como las de Arabia o Catar, ya que "no hay que cerrar oportunidades, sino analizarlas cuando se presenten".