Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del domingo 25 de enero | Alcaraz y Sabalenka quieren seguir en la cima

El calor ha sido un factor decisivo en la tercera ronda del Open de Australia. Por eso los tenistas que jugarán mañana, entre los que se encuentra Alcaraz, Sabalenka, Gauff o Zverev piden que la suerte no les ponga en un horario en el que las altas temperaturas pueden hacer mella, como le ha ocurrido a Sinner que casi se tiene que retirar. Aunque el nuevo protocolo que vela por los jugadores parece que ha sido efectivo, ya que el italiano ha podido recuperarse en los 10 minutos que cerraban el techo en su partido contra Eliot Spizzirri.

Sabalenka se verá las caras con la canadiense Victoria Mboko, número 16 en el ranking. Alcaraz por su parte competirá en también en la sesión de día contra Tommy Paul, jugador que le ha ganado en dos ocasiones al murciano y que seguro no se lo pondrá fácil.

Alex de Miñaur, ídolo local, intentará seguir soñando ante la imprevisible del kazajo Alexander Bublik en la sesión de noche. Justo después tendrá lugar el encuentro entre Elina Svitolina y Mirra Andreeva, en un duelo generacional con un gran nivel técnico. Cerrará la jornada el tercero discordia en el John Cain Arena, Zverev, jugará contra Cerundolo, buscando el argentino dar la sorpresa ante uno de los favoritos al título.

En el Margaret Court Arena destaca el duelo entre Coco Gauff y Karolina Muchova, reedición de enfrentamientos anteriores -como el China Open en 2024- pensado para ser puro espectáculo.

Horario día 8 Open de Australia - Octavos de final

Aquí puedes consultar los horarios de los octavos de final del Open de Australia 2026. Cabe recordad que en Melbourne son 10 horas más que en España, por lo que los partidos se disputarán en la madrugada del domingo 25 de enero, según los horarios peninsulares.

Rod Laver Arena

01:30 - Aryna Sabalenka-Victoria Mboko

No antes de las 3:30 - Carlos Alcaraz-Tommy Paul

09:00 - Alexander Bublik-Álex de Miñaur

A continuación - Elina Svitolina-Mirra Andreeva

Margaret Court Arena

00:30 - Jessica Pegula-Oksana Selekhmeteva

No antes de las 02:00 - Peyton Stearns-Amanda Anisimova

No antes de las 04:30 - Ben Shelton-Valentin Vacherot

09:00 - Anna Kalinskaya-Iga Swiatek

A continuación - Marin Cilic-Casper Ruud

John Cain Arena

00:30 - Lorenzo Musetti-Tomas Machac

A continuación - Elise Mertens-Nikola Bartunkova

07:00 - Stan Wawrinka-Taylor Fritz

No antes de las 08:30 - Elena Rybakina-Tereza Valentova

Kia Arena

00:30 - Karen Khachanov-Luciano Darderi

No antes de las 02:00 - Linda Noskova-Xinyu Wang

No antes de las 08:00 - Jakub Mensik-Ethan Quinn