Alineaciones Real Sociedad - Celta: Posible alineación de Real Sociedad y Celta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad recibe al Celta de Vigo hoy en el Reale Arena en uno de los duelos más atractivos de la jornada, con ambos equipos atravesando un gran momento de forma y sin conocer la derrota en lo que va de 2026

El encuentro de la jornada 21 de LaLiga EA Sports enfrenta a dos conjuntos que atraviesan una racha sólida de resultados y que buscan prolongar su buen inicio de año. La Real llega tras encadenar varias actuaciones de peso tanto en Liga como en Copa, mientras que el Celta ha encontrado continuidad competitiva y regularidad en sus últimos compromisos. Con confianza en ambos bandos y sin margen para relajarse, el choque se presenta como una prueba importante para medir el estado real de forma de dos equipos en crecimiento.

Real Sociedad, en racha y sin perder en 2026

La Real Sociedad afronta el partido tras firmar una serie de resultados que han reforzado su posición en la competición. El conjunto donostiarra viene de derrotar al FC Barcelona en un partido polémico, de clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar a Osasuna en la tanda de penaltis y de ganar al Getafe como visitante. En total, los de Matarazzo acumulan seis partidos sin perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates, y no conocen la derrota en 2026.

De cara a este encuentro, el técnico estadounidense deberá tener en cuenta varias ausencias. Take Kubo continúa de baja por lesión y Carlos Soler no estará disponible por sanción. Además, Yangel Herrera y Zakharyan son duda y su participación dependerá de su evolución. Estas bajas condicionan la confección del once, aunque la Real buscará mantener la línea mostrada en las últimas semanas para prolongar su racha positiva ante su afición.

Celta, regularidad y buenos resultados en el inicio de año

El Celta de Vigo llega a San Sebastián también en un momento favorable. El conjunto celeste ha encadenado tres victorias y un empate en sus últimos partidos oficiales y, al igual que su rival, no ha perdido en lo que va de 2026. Esta dinámica le ha permitido asentarse en la parte alta de la clasificación y afrontar el duelo con confianza.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha mostrado continuidad en su rendimiento y afronta el partido con la intención de mantener su buena racha lejos de Balaídos. Sin bajas reseñables confirmadas, el Celta confía en su bloque habitual para competir en un escenario exigente y tratar de sumar en un campo complicado ante un rival que también atraviesa un gran momento.

Onces probables del partido Real Sociedad - Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga

Real Sociedad: Alex Remiro; Sergio Gómez, Zubeldia, Jon Martín, Aramburu; Gorrotxategi, Turrientes, Brais Méndez; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

Celta de Vigo: Radu; Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodriguez; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Pablo Durán.