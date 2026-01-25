Giráldez asume errores y detalla los problemas tras caer en Anoeta: “No hemos estado bien en transición en todo el partido”

Claudio Giráldez analizó con autocrítica la derrota del RC Celta ante la Real Sociedad por 3 a 1 en Anoeta. El técnico destacó una primera parte “muy buena”, lamentó pérdidas evitables y reconoció fallos propios en la gestión del partido tras el empate

El Celta se marchó de Anoeta sin premio pese a firmar un primer tiempo convincente. El 3-1 a favor de la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, dejó un poso de frustración en el vestuario celeste. Así lo transmitió Claudio Giráldez, que compareció tras el partido con un discurso largo, detallado y autocrítico, asumiendo responsabilidades y desmenuzando cada fase del encuentro.

El entrenador del Celta quiso empezar por lo positivo. “La primera parte fue muy buena”, aseguró, subrayando el contexto del rival. “Contra un equipo que roba mucho arriba, que suele estar muy cerca de la portería rival, creo que lo hemos controlado muy bien”. Giráldez insistió en que su equipo supo interpretar el plan. “Hemos salido muy bien de su presión, hemos tenido muchísimo tiempo de posesión y acciones muy claras para ponernos por delante o para igualar”.

Falta de acierto y un punto de inflexión inesperado

Pese a ese dominio, el técnico lamentó la ausencia de eficacia. “No hemos tenido el acierto hoy, no hemos acertado en los momentos importantes del partido”, repitió. El primer golpe llegó de forma inesperada. “La mala suerte del resbalón de Ilaix nos pilla con Sotelo descolocado y abiertos”, explicó, contextualizando una acción que considera clave. “Si no se cae Ilaix, creo que acababa en un mano a mano de Bryan Zaragoza o de El Abdellaoui en campo abierto”.

A partir de ahí, Giráldez marcó una frontera clara entre ambas mitades. “En la segunda parte nos hemos equivocado”, reconoció sin rodeos. Más allá del resultado, apuntó a la actitud en momentos concretos. “Hemos ahorrado esfuerzos de replegar, de correr hacia atrás en transición”, dijo, intentando explicar el porqué. “Supongo que por el esfuerzo del juez y por entender que con uno más no era tan necesario ordenarte como siempre”.

Autocrítica en la gestión y lectura del partido

El entrenador celeste fue un paso más allá y se señaló a sí mismo. “También por culpa mía, por intentar meter mucha gente ofensiva que te proteja un poco”, admitió. A ese contexto se sumó el estado del césped por las intensas lluvias. “El día fue muy complicado para jugar, para mantenerte en pie, con lo que implica a nivel físico”.

El diagnóstico fue claro: “No hemos atacado bien, no hemos defendido bien la transición ni el juego directo”. Giráldez comparó la situación con otros precedentes. “Nos pasó un poco lo mismo que el día del Levante: dar demasiadas acciones de juego directo por querer disputar con demasiado ímpetu”.

Pérdidas evitables y castigo inmediato

El técnico quiso precisar el origen de los goles. “Las dos acciones vienen provocadas por pérdidas”, afirmó. Diferenció entre ambas. “La primera es incontrolable, un resbalón por cómo estaba el campo”, pero fue contundente con la segunda: “No tiene sentido el pase de Mingueza adentro, no tiene sentido la decisión de Sotelo”.

A partir de ahí, reconoció el mérito rival. “Nos pilla abiertos y luego Oyarzabal lo hace muy bien en las dos acciones”, señaló, aunque insistió en la raíz del problema. “Son pérdidas muy evitables, una por mala suerte y otra por malas decisiones”. En resumen: “No hemos estado bien en transición en todo el partido”.

El empate, los cambios y un ‘timing’ que no llegó

Tras el 1-1, Giráldez tenía clara la hoja de ruta. “Era un momento para volcar”, explicó. Incluso desveló decisiones que estaban a punto de ejecutarse. “Tenía preparado el cambio de Miguel Román y de Williot para protegernos más en transición”. Con sinceridad, añadió: “Tenía que haberlo hecho un poquito antes seguramente”.

El técnico asumió que el día se torció en los momentos clave. “Ha salido todo mal en los momentos determinantes hoy”, resumió. Aun así, contextualizó la derrota. “Es nuestra segunda derrota fuera de casa en lo que va de Liga”, recordó, antes de volver a la primera mitad. “Por esa primera parte me quedo muy contento y satisfecho”.

El cierre de Giráldez fue una mezcla de análisis y convicción tras la derrota ante la Real Sociedad. “Tenemos que tener un poco más de paciencia y calma en esos momentos de locura”, reflexionó. Ya sea por una expulsión, una superioridad numérica o el devenir del partido, el técnico cree que ahí está el margen de mejora.