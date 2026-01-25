Real Sociedad - Celta, en directo el partido de la jornada 21 de LaLiga en vivo online

Duelo de gran intensidad en mitad de la tabla donde el Celta quiere terminar de dar el salto a los puestos europeos, mientras que la Real Sociedad busca engancharse a esa lucha. El Estadio de Anoeta recibe a dos equipos con grandes dinámicas, dispuestos a darlo todo para obtener una victoria clave en sus aspiraciones clasificatorias

El conjunto txuri-urdin llega situado en el ecuador de la clasificación con 24 puntos conseguidos tras 6 victorias, 6 empates y 8 derrotas. A 8 puntos, los mismo q su rival, se encuentra el Real Betis abriendo la zona europea

Por su parte, el Celta esta sumido de lleno en la lucha por acceder a Europa. Con 32 puntos tras 8 victorias, 8 empates y 4 derrotas, tienen empatados al Betis, y a 2 puntos al Espanyol, situado en la plaza de Europa League

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Anoeta, conocido como Reale Arena por motivos de patrocinio, la casa de la Real Sociedad, que cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Javier Arberola, que contará con Jorge Figueroa en el VAR

Este gran Real Sociedad - Celta será el tercer encuentro de un domingo que verá disputarse un encuentro más, el cual será narrado minuto a minuto en ESTADIO Deportivo

El conjunto de Matarazzo está de dulce. Clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey, encadenan 6 partidos si perder, habiendo vencido al Barça en la última jornada de LaLiga

Por su parte, el equipo dirigido por Claudio Giráldez no se queda atrás. También encadenan 6 encuentros sin perder, donde lograron la victoria en 5 de ellos. Tras ganar al Rayo en LaLiga y el Lille en la Europa League, buscan una nueva victoria que sirva para aprovechar la derrota del Espanyol, un rival europeo directo

Antes del inicio del encuentro, tanto la Real Sociedad como Celta guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

La Real Sociedada sigue viva en la Copa del Rey y afrontará los cuartos de final ante el Alavés en Mendizorroza. Con los cruces y horarios ya establecidos, estos son el resto de emparejamientos

El Estadio de Anoeta recibe un igualadísimo duelo de dos equipos situados en la mitad alta de la tabla. La Real Sociedad, que disfruta de una vida nueva tras la llegada de Matarazzo, recibe a un Celta que ha encontrado de nuevo el rumbo y quiere dar un golpe directo a los puestos europeos.

Con una zona media muy apretada, hasta nueve equipos se concentran en 3 puntos, el conjunto txuri-urdin se enfrenta a un rival directo para dejar de ser un equipo más en la clasificación y entrar directo en la lucha por, como mínimo, la Conference League.

Así llega la Real Sociedad

El conjunto donostiarra ha encontrado la salvación en su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo. Desde su debut, a inicios de enero con un meritorio empate frente al Atlético de Madrid, la Real Sociedad solo sabe ganar. Con una eliminatoria resuelta desde los once metros en Copa del Rey ante Osasuna, el conjunto txuri-urdin mira al futuro, y especialmente a los cuartos de final ante el Alavés, con un optimismo ausente durante la primera mitad de la campaña.

Su último partido, una increíble victoria ante el líder, el Barcelona, por 2 a 1. Todo un plus motivacional antes de recibir al equipo celeste. Así, con el triunfo ante el Getafe en el Coliseum, y añadiendo los resultados cosechados a finales del pasado año, los vascos encadenan seis partidos sin perder.

En LaLiga, la victoria no supondría un salto clasificatorio, puesto que la zona europea se mantiene distante, pero si los separaría de un descenso más cercano por puntos que por puestos. Con numerosos equipos congregados en pocos puntos, cada victoria es vital, más aún cuando la tendencia es positiva.

Así llega el Celta

Claudio Giráldez ha convertido al Celta en una máquina ganadora. El conjunto celeste es uno de los equipos más en forma de la competición, donde ya suma seis encuentros sin perder, cinco de ellos siendo victorias.

Desde que entró el mes de enero, han goleado al Valencia, superado al Sevilla a domicilio por la mínima, y logrado un contundente triunfo ante el Rayo Vallecano en Balaídos. Ahora, la visita a Anoeta quiere servir como el broche de oro para un mes de ensueño.

En la Europa League el equipo luchará hasta el final para entrar en el ansiado top 8. Con una gran victoria ante el Lille el pasado jueves, solo queda esperar a la próxima semana para viajar hasta Serbia y terminar la fase de liga frente al Estrella Roja de Belgrado.

Con respecto a la clasificación en LaLiga, el equipo gallego se sitúa al asecho de los puestos europeos, con el Espanyol como gran objetivo, mientras que el Real Betis es su más inmediato competidor. Por debajo, serán necesarias más de dos derrotas para que el equipo pierda su séptima plaza.

Anoeta vivirá una tarde de buen fútbol entre dos equipos que prácticamente han renacido con el nuevo año y buscan disputar competiciones europeas la próxima temporada. Real Sociedad y Celta quieren prorrogar sus grandes estados de forma, pero solo uno puede obtener la victoria.