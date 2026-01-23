Matarazzo repasa el parte médico de la Real Sociedad: el tiempo de baja de Kubo, las semanas de Yangel Herrera y la confianza en Óskarsson

El técnico txuri urdin ha dejado claro que el mercado de enero es "complicado" y que solo llegará algún refuerzo si es para subir el nivel de la plantilla, de la que ha actualizado la situación de la enfermería

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha atendido a los medios de comunicación para analizar cómo afrontan sus jugadores del choque de este domino frente al Celta, dejando también claro que pese al buen comienzo en el banquillo, queda mucho trabajo por delante.

"Somos plenamente conscientes de que ha sido una semana muy especial. El carácter que hemos mostrado, nuestro rendimiento, cómo han ido evolucionando los partidos y todo lo que hemos invertido desde el punto de vista emocional ha sido muy especial. Pero también somos conscientes de que hasta ahora no hemos alcanzado nada, simplemente un buen comienzo en este año 2026. Acabamos de empezar nuestro viaje juntos y todavía nos queda mucho camino por recorrer, nos queda mucho por mejorar, pero seguro que ese primer paso ha sido muy positivo. Y ahora es muy importante que sepamos por qué, los motivos por los cuales esto ha sido positivo, que nos aferremos a esos motivos y que sigamos adelante", ha explicado antes de tratar otras cuestiones.

Quién suplirá la baja de Kubo

"Take es un jugador muy especial y estaba en un momento excelente de juego. Sus cualidades son claras y evidentes para todos. Tenemos también otros jugadores que están listos y dispuestos. Barrene, por ejemplo, también tenemos otras opciones que hemos ido testando y probando esta semana. No quiero decir demasiado, pero sí que tenemos opciones y los chavales están listos y preparados. Es una cantera muy especial, así que estoy deseoso de ver a más jugadores, seguir integrándolos, así que es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de tiempo para poder seguir integrándolos en nuestro equipo".

La sanción de Soler, oportunidad para Gorrotxategi

"Sabemos que Carlos es un jugador muy importante para nosotros, porque comprende cómo queremos jugar, sabe comunicarlo, es alguien muy versátil en su posicionamiento y eso es algo que esperamos de él, y además corre muchos metros en la cancha. Ante Osasuna corrió 16 kilómetros, así que eso es muy especial. Pero, por supuesto, tenemos también a otros jugadores que están listos, están preparados. Gorro, por ejemplo, contra el Barcelona fue uno de los motivos gracias a los cuales pudimos tener éxito en la segunda mitad. Turri está en buena forma. Tenemos también a Pablo, que está trabajando muy bien y que está listo. Tenemos diferentes opciones de jugadores y tengo confianza en que, sea quien sea quien esté jugando en la cancha, rendirá bien".

Europa es el objetivo

"En este momento, mi objetivo está vinculado al rendimiento. Necesitamos mejorar nuestro rendimiento, mejorar los detalles. Quizás no necesitamos los 16 kilómetros de los que hablaba antes para ganar el partido. Eso es en lo que me centro. Todavía estamos empezando la segunda mitad de la temporada, nos quedan muchos partidos, así que centrémonos en cómo ganar más que en cada partido".

La salida de Goti parece un hecho

"Si hablamos en términos generales, sí, en general, puede a veces tener sentido que algunos jugadores salgan, se vayan, que hagan minutos fuera y que después vuelvan más fuertes, fortalecidos. Tenemos muchos jugadores de talento que necesitan jugar y estoy en contacto con Erik diariamente y también, por supuesto, con los jugadores. Hablamos de la situación de cada uno de ellos y es importante ser claros, que sepan qué pienso yo, cuáles son mis sentimientos y también qué es mejor para ellos. En cuanto a Goti, no voy a entrar en detalles, pero como he dicho antes, a veces tiene sentido salir y volver fortalecido".

Espera refuerzos en enero

"Soy plenamente consciente de que la ventana de invierno es difícil en general y soy consciente de la filosofía del club, que es que primero tenemos que ir a mirar a Zubieta, a la cantera. ¿Qué jugadores de la cantera están listos para pasar al primer equipo? Si los hay o no, si están listos, si tienen las cualidades necesarias para ser un factor importante. Pero, por supuesto, estoy también en contacto con Erik y hablamos de la situación actual y los dos lo tenemos claro: solamente haremos algo si tenemos claro que eso es para mejorar el equipo. No se trata de hacer las cosas por hacer, porque necesitamos números, jugadores, no, se trata de hacer algo solo si eso va a mejorar el equipo. Como he dicho antes, es un mercado difícil, así que veremos qué pasa con el mercado de fichajes".

Cómo se encuentra Yangel Herrera

"Él está también feliz de volver a la cancha. Acaba de volver a empezar a entrenar con nosotros y, claro, llevaba fuera desde octubre, así que necesitamos darle un poco más de tiempo para que se integre, para que esté en forma y para que todos tengamos un buen sentimiento y lo queramos incluir en el partido. No es una opción para el Celta, pero posiblemente sí que lo sea para las semanas venideras".

La recuperación de Óskarsson

"Oskarsson es un jugador fantástico. Hoy ha jugado y en cinco minutos había ya marcado dos goles en el entrenamiento. Conocemos la calidad de este jugador y lo más importante ahora es que esté en forma y que se mantenga en forma físicamente. Tengo confianza en que, a pesar de las últimas lesiones, sé que vamos a trabajar bien juntos. Vamos a seguir creando una relación sólida para que pueda jugar y estar en buena forma física. No quiero entrar en detalles, pero, por supuesto, si de nuevo se lesionase y si al cabo de cuatro, cinco o seis minutos así fuese, pues eso nos generaría dudas. Pero estamos en un buen camino, con Orri en buena vía".

Tiempo de baja de Kubo

"Va a necesitar semanas para recuperarse, más tiempo de lo que yo esperaba, de lo que yo creía, pero estoy seguro de que volverá y volverá fortalecido. Take es un soldado, llega la Copa Mundial y él quiere estar ahí y jugar bien, así que hay muchísimos factores en favor de un pronto restablecimiento. De momento está en Japón, ha regresado a Japón, está pasando tiempo con su familia y con sus médicos. Yo creo que a veces la emoción y la parte mental también cuentan muchísimo, tanto como los elementos físicos, así que va a pasar unos días en Japón y regresará para después pasar a la rehabilitación, pero estoy seguro de que volverá fortalecido y volverá el Take que hemos conocido hasta ahora las semanas pasadas".