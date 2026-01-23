Así se ha ganado Matarazzo a la plantilla de la Real Sociedad: "Al principio no quería meter mucha información, pero pronto nos puso vídeos nuestros..."

Carlos Soler ha desvelado cómo es el día a día con el nuevo técnico txuri urdin, con el que reconoce han tenido una conexión inmediata y eso se traslada en el terreno de juego

Carlos Soler es un hombre importante para Pellegrino Matarazzo, aunque ya lo era también en la etapa de Sergio Francisco. El centrocampista valenciano ha sido titular en los cuatro partidos que ha dirigido el estadounidense desde su llegada al banquillo de Anoeta, aunque no podrá repetirlo ante el Celta ya que fue expulsado en la última jornada frente al Barcelona, lo que obliga a Matarazzo a buscar una alternativa en la medular.

Eso sí, Carlos Soler reconoce que desde la llegada del nuevo míster, hay una conexión instantánea. "Los jugadores trabajamos de la misma manera, pero en los últimos partidos con Sergio se había enredado todo un poco. No nos salían las cosas y no estábamos a nuestro nivel ni de manera individual ni colectiva. Tuvimos un tramo donde competimos y ganamos, parecía que cogíamos una buena dinámica, pero el fútbol tiene estas cosas. No se dio. Le deseo lo mejor a Sergio porque conmigo fue directo, cuando vine hablé con él e hizo mucho para que yo estuviera aquí. En cuanto a Rino, está claro que siempre que hay un cambio todo el mundo sabe que tiene una oportunidad. Los que están jugando quieren seguir haciéndolo, pero los que no quizás tienen presión porque no saben si van a tener oportunidades. Hemos conectado muy bien, el grupo ha conectado desde el primer día", ha explicado en una entrevista a El Diario Vasco.

Desde la llegada de Matarazzo no conocen la derrota

"El primer partido ante el Atlético creo que merecimos ganar, pero hemos hecho partidos muy serios. Ése, el del Getafe, que se enredó y luego lo ganamos. La Copa tuvimos ese puntito en la tanda que Marrero estuvo excepcional y luego contra el Barcelona la gente estaba enganchada al equipo y nosotros a ellos. Las últimas semanas han salido muy bien, pero tenemos que continuar porque todavía estamos lejos de donde queremos estar".

Matarazzo, en el día a día

"Desde el primer día habla mucho con los jugadores, le gusta acercarse a charlar con todo el mundo previo a los entrenamientos, pero también después de los partidos. Tiene charlas individualizadas, me gusta. En la relación entrenador-jugador tiene que haber un respeto y un estatus porque el míster está por encima, pero estamos contentos de que haya venido".

Poco a poco se los ha ganado

"Al principio no quería meter mucha información, pero pronto nos puso vídeos previos nuestros y luego clips de equipos suyos para tratar de acercarnos a esas versiones. Te da esas consignas más directas y luego lo plasma en el entrenamiento y lo lleva al campo. Contra el Atlético ya se vio su seña de identidad".

Ahora hay subidón

"Con las victorias grandes que hemos tenido y pasando de ronda en Copa, es normal que haya este subidón y esta euforia. Hay que disfrutar de los momentos bonitos porque al final en el fútbol no hay tantos. He vivido un poco de todo, pero el futbolista no tiene esa continuidad en las alegrías. Mira cómo fueron los primeros meses, no eran alegres. Estos momentos hay que disfrutarlos, pero con los pies en el suelo porque vendrán momentos complicados. Ahora estamos bien, pero queremos continuar con esta dinámica".

Soler pudo llegar antes a la Real Sociedad

"Es verdad. Desde que estaba en el Valencia hubo un momento que Roberto Olabe quería hablar conmigo. Le cogí el teléfono y me comentó su idea de proyecto. Decidí otra aventura. Ahora sí que se ha podido dar y me he dado cuenta de que la Real es un equipo muy sano, muy tranquilo, también hay exigencia porque los últimos años hemos estado en Europa y Liga y me gustó mucho la idea de venir", ha admitido.