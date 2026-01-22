Oyarzabal sobre el cambio en el banquillo de la Real Sociedad: "Aunque Sergio Francisco y su equipo algo tendrá que ver, ha habido gente lejos de su nivel"

El capitán de la Real Sociedad opta por no otorgar todas las responsabilidades de la debacle del equipo en la primer vuelta de la temporada sobre Sergio Francisco y, aunque señala que el entrenador y su cuerpo técnico eran los principales señalados, el rendimiento de algunos jugadores de la plantilla fue muy bajo y condicionó los malos resultados cosechados

La Real Sociedad ha sufrido un giro de 180 grados desde que Sergio Francisco fue destituido y Pellegrino Matarazzo se hizo cargo del banquillo de Aneota. El estadounidense ha lavado la cara al cuadro vasco y suma cuatro partidos al frente del equipo sin conocer, aún, la derrota. Empatando ante el Atlético de Madrid y venciendo en LaLiga al Barcelona, la Real Sociedad ha enterrado las dudas del pasado y mira hacia un futuro prometedor dónde Europa vuelve a ser el objetivo. Los ánimos en San Sebastián son muy distintos, al igual que la idea que Matarazzo ha impuesto sobre la de Sergio Francisco, que fracasó en su corta etapa como técnico del primer equipo. El cambio ha supuesto una mejoría en la mentalidad de muchos jugadores, algo que ha subrayado el capitán del equipo, Oyarzabal, que asegura que "aunque Sergio Francisco y su equipo algo tendrá que ver, ha habido gente lejos de su nivel".

Sergio Francisco y el rendimiento de algunos jugadores, la explicación de Oyarzabal para dar a conocer el mal momento que vivía la Real Sociedad

Oyarzabal no ha tenido reparo al explicar los motivos por los que el rendimiento de la plantilla con Sergio Francisco al mando era tan bajo, y, aunque señala al entrenador y a su cuerpo técnico, lo exime de muchas de las culpas al poner el foco en algunos jugadores de la plantilla que no estaban jugando al nivel esperado. "Creo que, cuando cambias de entrenador y pones uno nuevo a mitad de temporada, todo el mundo hace click, los que juegan y los que no, porque ven una opción, para seguir jugando y hacer las cosas mejor o para hacerlo, es inevitable que en las primeras semanas con el nuevo entrenador eso se sienta, pero ya dije que cambiar al entrenador es la solución más sencilla", comienza destacando el capitán de la Real Sociedad en Radio Marca. "Aunque Sergio y su equipo algo tendrá que ver, somos nosotros los que tenemos que mirarnos hacia dentro, porque creo que ha habido gente lejos de su nivel", subrayaba Oyarzabal que da un escarmiento a algunos de sus compañeros que dejaron mucho que desear con Sergio Francisco al mando.

Oyarzabal destaca a Pellegrino Matarazzo y su idea de juego

Pero los males ya quedaron atrás y un mundo de posibilidades y buenos resultados se abren ante una Real Sociedad que ha conectado de forma excepcional con su nuevo técnico. Matarazzo ha tocado la tecla con la que no dio Sergio Francisco y se postula como el sucesor de Imanol Alguacil. "Es una persona normal, que es muy inteligente, a la que le gusta el fútbol, que entiende el juego de manera similar a la que podemos entender aquí y que es muy detallista, se fija en todo", destaca Oyarzabal sobre el nuevo técnico de la Real Sociedad sorprendido por "la valentía de apretar arriba, de querer ir al hombre, de querer ser protagonistas, aunque no tengas el balón también".