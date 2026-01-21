Pellegrino Matarazzo toma el testigo de Imanol Alguacil en la Real Sociedad: las similitudes que huelen a Europa

El entrenador estadounidense de la Real Sociedad suma sus primeros tres partidos en LaLiga sin conocer la derrota, al igual que hizo Imanol Alguacil cuando aterrizó, en diciembre como Matarazzo, en Anoeta. El objetivo del cuadro vasco es volver a asentarse en Europa, como hizo en la etapa en la que el de Orio se sentaba en el banquillo 'txuri-urdin'

La Real Sociedad ha levantado la cabeza en LaLiga y va viento en popa tras un periodo negro con Sergio Francisco al mando. El técnico donostiarra no supo relegar a Imanol Alguacil y su estilo de juego quedó obsoleto demasiado pronto, acabando en diciembre con su mandato en los banquillos. La llegada de Pellegrino Matarazzo ha supuesto un soplo de aire fresco para Anoeta que vuelve a disfrutar con su equipo y su nuevo comandante. Europa parecía una utopía en diciembre, pero la realidad es que buena racha de resultado y el resurgir del equipo lo vuelven a colocar como candidato, aunque la diferencia de puntos con sus antecesores juegan una mala pasada al combinado de San Sebastián. Pero aún así, el proyecto de la Real Sociedad se pospuso en diciembre de cara al siguiente curso, siendo la salvación el gran deseo de esta temporada que servirá para asentar las bases. Por lo visto hasta ahora y las similitudes que comparten, Pellegrino Matarazzo recoge el testigo de Imanol Alguacil en la Real Sociedad y encabeza un proyecto que tiene como objetivo volver a brillar en Europa.

Matarazzo sigue los pasos de Imanol Alguacil en la Real Sociedad

Matarazzo todavía no conoce lo que es caer derrotado con la Real Sociedad, y no será porque el calendario no ha jugado en su contra. El Atlético de Madrid fue su primera prueba, salvada con éxito, mientras que la consagración de la revolución del estadounidense llegó con la victoria por 2-1 ante el Barcelona en Anoeta. Con tres partidos en LaLiga y sin derrotas, Matarazzo iguala a Imanol Alguacil y entra en el elenco de entrenadores del conjunto donostiarra que no han perdido en sus primeros tres partidos con la Real Sociedad. La etapa de Imanol Alguacil al frente del conjunto vasco fue una de las de mayor éxito en la historia del club, siendo un fijo en Europa y llegando a disputar la UEFA Champions League. Las similitudes entre ambos técnicos, especialmente por el momento en el que llegaron al primer equipo y por los resultados cosechado, invitan a la afición realista a pensar en Europa y regresar a a una posición aventajada en la clasificación española.

Matarazzo se mete a la plantilla de la Real Sociedad en el bolsillo

Y es que Matarazzo ha caído de pie en la Real Sociedad y, sobre todo, ha entrado en sintonía con los jugadores, tocando algunas teclas que dejó sin acariciar Sergio Francisco. Sin ir mas lejos, Álex Remiro, tras el choque, desveló que la plantilla de la Real Sociedad se contagió de la energía del estadounidense, que ha lavado la cara a un equipo hundido y sin confianza. "Tiene mucha más energía, lo vive mucho más, trabajamos muchas facetas más y mejor de lo que estábamos haciendo. Ha metido cambios en el sistema, de jugadores, Turri por ejemplo, se ha reivindicado… Tiene a todo el grupo enchufado, estamos entrenando todos muy bien, es muy claro con el mensaje, a pesar del idioma, y todos creemos en eso", subrayó en una entrevista en Marca.