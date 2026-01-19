Remiro desvela la tecla que ha tocado Pellegrino Matarazzo y con la que no dio Sergio Francisco en la Real Sociedad: "Todos creemos en eso"

El portero, que fue de los mejores en la victoria de la Real Sociedad contra el FC Barcelona, ha analizado el cambio que ha pegado el equipo txuri-urdin en este comienzo de año 2026, coincidiendo con la llegada del entrenador de Estados Unidos que ha dirigido cuatro partidos en los que no conoce la derrota

La Real Sociedad es ahora mismo un equipo más parecido al que se esperaba antes de comenzar la temporada que en el inicio de la misma. La llegada de Pellegrino Matarazzo como entrenador ha revitalizado en este año 2026 a un equipo que parecía que no iba a levantar cabeza en toda la campaña. De este tema ha hablado Remiro, portero de la Real Sociedad, que ha explicado que ha cambiado con el técnico de Estados Unidos con respecto a Sergio Francisco que fue despedido por malos resultados.

Remiro, portero de la Real Sociedad y que en las últimas horas ha sido relacionado con el FC Barcelona, ha desvelado la tecla que ha tocado Pellegrino Matarazzo, su nuevo entrenador, y con la que no dio Sergio Francisco. "Tiene mucha más energía, lo vive mucho más, trabajamos muchas facetas más y mejor de lo que estábamos haciendo. Ha metido cambios en el sistema, de jugadores, Turri por ejemplo, se ha reivindicado… Tiene a todo el grupo enchufado, estamos entrenando todos muy bien, es muy claro con el mensaje, a pesar del idioma, y todos creemos en eso", ha dicho en Marca.

El cambio de tendencia de la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador es más que real. No ha perdido en cuatro partidos que ha dirigido el de Estados Unidos, dos victorias y dos empates, y el equipo está en cuartos de final de la Copa del Rey. Remiro se ha mostrado feliz por el buen momento que atraviesa el equipo. "Es una victoria (contra el Barça) que vale mucho por todo, también por los resultados que había habido en la jornada, por salir un poco de esa zona y mirar un poquito más hacia arriba que hacia abajo, a todos nos gusta, nos hace jugar más sueltos, estar más atrevidos, intentar un poco más".

Álex Remiro analiza su momento de forma y su lucha con Joan García por estar con España en el Mundial 2026

Remiro también se ha mostrado muy satisfecho con su buen momento de forma. El de Cascante fue uno de los mejores en la victoria de la Real Sociedad contra el FC Barcelona. "Sí que es mi mejor partido de esta temporada. Sigo haciendo el mismo trabajo en Zubieta, exigiéndome muchísimo, pero igual no estaba siendo tan definitorio, tan decisivo en las paradas y en ayudar al equipo como lo venía siendo otros años. Lo hablaba con mi gente, que sentía que no estaba haciendo nada mal pero no estaba siendo el Álex de otros años. Lo de hoy es una prueba del trabajo y de que tengo que seguir confiando en mi trabajo, porque el nivel lo tengo ahí dentro".

Remiro, de 30 años, se está jugando estar en la convocatoria de la Selección Española para el Mundial 2026. Unai Simón y Raya parecen fijos para el entrenador Luis de la Fuente y todo apunta a que Remiro y Joan García se disputan el tercer puesto de portero en la lista definitiva. Remiro ha explicado que mantiene una buena relación con el guardameta del FC Barcelona. "Es un chico muy majo y muy joven, que es buenísimo. El año pasado estuvo en el Espanyol y la psicóloga del club también es la mía, con la que llevo trabajando 10 años, y me ha hablado maravillas de él, también otros compañeros, y nos abrazamos porque entre porteros nos animamos y nos intentamos mimar y cuidar".