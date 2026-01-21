Mikel Goti no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo

El de Gorliz no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad, que no le ha dado bola ninguna en los primeros cuatro partidos que ha dirigido del equipo vasco. Lo normal es que el atacante salga en la recta final de este mercado de fichajes de invierno para que quedarse en blanco lo que resta de temporada

Mikel Goti es uno de los futbolistas descartados por Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad. El de Gorliz no está pudiendo convencer al técnico de Estados Unidos que no le ha dado bola alguna en los cuatro primeros partidos que ha dirigido del equipo vasco. Con esta situación, lo mejor para la carrera deportiva del atacante es hacer las maletas en la recta final de este mercado de fichajes de invierno ya que, de lo contrario, se expone a quedarse en blanco lo que resta de temporada.

Mikel Goti sabía que no iba a tener muchas opciones de jugar con Pellegrino Matarazzo. Si apenas tuvo oportunidades con Sergio Francisco, un entrenador que lo conocía bien al coincidir con él en el filial del equipo vasco, menos minutos iba a tener con el nuevo entrenador. Los cuatro primeros partidos que ha dirigido Pellegrino Matarazzo a la Real Sociedad no ha hecho más que confirmar las sospechas: no cuenta con Mikel Goti.

Mikel Goti ha ido convocado a los partidos de LaLiga contra el Getafe CF y el FC Barcelona, en los que no jugó absolutamente nada, y se quedó fuera de la lista en el encuentro liguero contra el Atlético de Madrid y en el de octavos de final de la Copa del Rey contra CA Osasuna. El de Gorliz sabe que no va a jugar nada porque tanto de centrocampista ofensivo como de extremo tiene jugadores que gozan de la confianza de Pellegrino Matarazzo y que han demostrado ser mejores que él en Primera división.

Por tanto, Mikel Goti sabe que lo mejor para él y para su carrera deportiva es que salga de la Real Sociedad en los últimos días de este mercado de fichajes de invierno. De lo contrario se expone a pasarse el resto de la temporada en blanco, ya que sus opciones de tener minutos son prácticamente nulas.

La cuenta atrás para que Mikel Goti encuentre equipo en este mes de enero

Mikel Goti, a sus 23 años, apostó por quedarse en la Real Sociedad esta temporada con la confianza de poder ganarse un sitio en la rotación durante la temporada.

Ni de lejos ha sido así ya que el atacante no tiene minutos desde el pasado 6 de diciembre cuando la Real Sociedad perdió contra el Deportivo Alavés por 1-0 en un partido en el que Goti sólo dispuso de 3 minutos. Desde entonces siete partidos, 5 de LaLiga y 2 de Copa del Rey, en los cuales no ha jugado nada.

Mikel Goti tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028 y el verano pasado tuvo opciones de jugar en Segunda división. El mercado de fichajes se cierra el próximo 2 de febrero. Hasta entonces el de Gorliz tendrá opciones de encontrar un nuevo equipo.