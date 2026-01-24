Oyarzabal sobre su futuro y el estado de una posible renovación con la Real Sociedad: "No hay nada, cero, aún me quedan dos años y medio de contrato"

El capitán de la Real Sociedad asegura que sus planes de futuro pasa por el cuadro vasco, aunque subraya que aún no ha hablado nada con la directiva acerca de su renovación

La Real Sociedad vive un buen momento con Matarazzo al frente tras un año 2025 para olvidar. Imanol Alguacil se despidió del conjunto 'txuri-urdin', al igual que lo hizo Zubimendi. El relevo en el banquillo lo tomó Sergio Francisco que, tras 4 meses, fue cesado de su cargo. El único que se ha mantenido al pie del cañón ha sido Oyarzabal, que ha demostrado más que nunca que su corazón es blanquiazul. Su liderazgo es indiscutible y su futuro también, siendo la Real Sociedad su prioridad en un momento en el que Oyarzabal está de moda en Europa.

Oyarzabal sobre su futuro en la Real Sociedad: "¿Renovación? No hay nada, cero, aún me quedan dos años y medio de contrato"

El delantero de la Real Sociedad, al que le quedan dos años de contrato, no pretende abandonar la Real Sociedad y asegura que más allá de renovaciones o de hitos, está centrado en seguir ayudando al equipo día a día, dejando claro que, si el futuro dependiese de él, sería blanquiazul. "Estoy contento, muy feliz, no me hubiera imaginado en la vida todo lo que me está pasando. Es un orgullo, pero espero que sean muchos más. Le doy valor a jugar estando el entrenador que haya estado. ¿Llegar a los 599 partidos de Gorriz? No me obsesiona, no he hecho cuentas, no pienso en eso, ni mucho menos, aunque todos me lo decís", comienza diciendo en Radio Marca. "En esta vida nunca sabes lo que puede pasar, pero yo estoy muy a gusto aquí y voy a pelear hasta el último día. ¿Renovación? No hay nada, cero, aún me quedan dos años y medio de contrato", deja claro el delantero de la Real Sociedad acerca de su futuro inmediato.

Matarazzo, Oyarzabal y el Mundial con España

Y es que ahora el futuro de la Real Sociedad apunta a ser muy prometedor con la llegada de Sergio Francisco, que sigue sin conocer la derrota como entrenador del cuadro donostiarra. "Es una persona normal, que es muy inteligente, a la que le gusta el fútbol, que entiende el juego de manera similar a la que podemos entender aquí y que es muy detallista, se fija en todo", describe Oyarzabal sobre el nuevo entrenador de la Real Sociedad, que se ha apoyado en su llegada en la figura del capitán para empaparse del contexto del cuadro vasco. Mientras tanto, Oyarzabal sigue impresionando al viejo continente con su fútbol y apunta a ser una de las figuras esenciales de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. El rendimiento en estos meses que restan de campeonato marcará su rol en la plantilla del técnico riojano que confía en el '10' de la Real Sociedad para que sea su '9' con la 'Roja'.