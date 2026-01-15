El liderazgo es innegociable para Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad: un gesto lo cambió todo

El capitán de la Real Sociedad, tras anotarse un gol en propia puerta y fallar el penalti en la prórroga, se vistió de héroe en la tanda para chutar la primera pena máxima y así restarle presión a sus compañeros, un gesto que fue recompensado por la afición

La Real Sociedad está de enhorabuena tras pasar muchos apuros en los octavos de final de la Copa del Rey ante Osasuna. El equipo rojillo puso, desde muy temprano, el partido cuesta arriba a los vascos que tuvieron que remar contracorriente en un partido dónde su capitán, Mikel Oyarzabal, no tuvo su mejor día. El internacional español firmó una actuación para olvidar y, aún así, fue clave en la victoria de los blanquiazules. Tras anotarse un gol en propia puerta y fallar un penalti en la prórroga, Oyarzabal tomó el mando, ejerció de líder y se dispuso a patear el primer penalti de la tanda para restar presión a sus compañeros. Con ese gesto que lo cambió todo, Oyarzabal demuestra que el liderazgo es innegociable en el nuevo proyecto de la Real Sociedad, que va de la mano del atacante de Éibar.

Una noche negra para Oyarzabal en la Real Sociedad y un gesto que lo cambió todo

La noche copera comenzó de la peor manera para Oyarzabal. La Real Sociedad no carburaba y recibió el primer gol, un zapatazo imparable de Moncayola, nada más arrancar el encuentro. Para colmo y mala suerte del capitán 'txuri-urdin', Oyarzabal firmó, alrededor del minuto 20, el 0-2 en el marcador al anotarse un gol en propia meta. A la salida de un córner y desestabilizado por su marcador, Oyarzabal quiso despejar el balón, pero el bote y el contacto físico le jugaron una mala pasada y acabó introduciendo el esférico en su propia portería ante la incredulidad de la afición y banquillo donostiarra.

Oyarzabal trató de reponerse y tuvo la oportunidad desde los once metros. En la prórroga, Javi Galán, nuevo fichaje de Osasuna, tocó el balón dentro del área con el brazo y el colegiado señaló pena máxima. Oyarzabal recogió el balón, lo puso en el punto de penalti y, con su habitual carrerilla, se dispuso a rehacer lo que había roto en la primera parte. Su chut fue poderoso y potente, pero no colocado. Aitor Fernández adivinó el lado y le negó el gol a Oyarzabal que ampliaba su delirio durante el partido. Cuando el capitán estaba firmando uno de los peores partidos que se le recuerdan en la Real Sociedad, Oyarzabal sacó a pasear su fuerte personalidad y liderazgo y se dispuso a chutar el primer penalti de la tanda para restarle presión a sus compañeros, tras haber fallado desde los once metros anteriormente. Ahora sí acertó y contagió a Marrero que con dos paradas dejó vía libre a la Real Sociedad para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los aficionados de la Real Sociedad aplauden el gesto de Oyarzabal

En sus redes sociales, tras el pase a la siguiente ronda, Oyarzabal dejó un mensaje para la afición que aplaudió y recompensó con cariño el gesto que tuvo lanzando el primer penalti de la tanda. "Una alegría para seguir construyendo. El domingo, más", destacó el capitán de la Real Sociedad.