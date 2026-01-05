Oyarzabal da el visto bueno al debut de Matarazzo: "Es un buen primer paso"

El capitán de la Real Sociedad celebra el gran comienzo de Matarazzo en el conjunto vasco y asegura que ha sido "un buen primer paso" el empate frente al Atlético de Madrid

El estreno de Matarazzo en la Real Sociedad fue uno de los temas más llamativos y esperados del regreso de LaLiga. El estadounidense debutaba en el banquillo de Anoeta y lo hacía ante su afición en un gran partido del conjunto donostiarra, al que solo le faltó ganar. Los aficionados 'txuri-urdines' se fueron felices a casa y con la sensación de que algo está cambiando en el vestuario. La mano del nuevo entrenador ya se nota y prueba de ello fue el gol de Guedes, que culminó un contragolpe de libro para poner la igualada en el marcador. La ilusión vuelve a Anoeta y prueba de ello fue la aprobación del debut de Matarazzo por parte de Oyarzabal, quien dio el visto bueno en redes sociales y subrayó la mejora del equipo. "Buen primer paso", señaló el capitán de la Real Sociedad.

Oyarzabal valora las buenas sensaciones de la Real Sociedad con el debut de Matarazzo

El máximo representante de la plantilla de la Real Sociedad se dirigió a la afición tras el empate 1-1 ante el Atlético de Madrid para mostrar las sensaciones que ha dejado, dentro del vestuario el debut de Matarazzo, al que dio el visto bueno con unas palabras que ilusionan a la afición. "Buen primer paso para lo queremos ser. Todos juntos conseguiremos los resultados", subrayaba Oyarzabal como pie de fotos a la publicación que subió en su cuenta de Instagram tras el partido.

Matarazzo y la mejora de la Real Sociedad

Las sensaciones han dejado muy satisfechos tanto a la plantilla como a los aficionados que vieron algo totalmente diferente a lo que implantó Sergio Francisco y que no tuvo resultado. Aún así, el camino es muy largo y el juego muy mejorable. Así lo indicó el propio Matarazzo tras el encuentro. “Hemos tenido oportunidades para ganar, y me voy contento con la actitud de los jugadores. No me ha gustado el resultado, pero hemos dado pasos muy positivos, aunque es verdad que nos faltan puntos”, ha reconocido el nuevo 'míster' de la Real tras su debut en el banquillo txuri urdin. El estadounidense se ha mostrado contento, pero ha repetido en varias ocasiones que todavía no hemos visto “el producto final”: “Hay fases que debemos mejorar. Me ha gustado que haya habido claridad, y lo que los jugadores tenían que hacer lo han hecho”. Eso sí, el nuevo entrenador de la Real tiene claro que “el fútbol se decide en pequeños detalles”. “Hemos visto a un equipo que ha jugado muy bien, tanto en posesión como al contragolpe”, ha indicado el estadounidense. También ha hablado del ambiente de Anoeta, un momento “muy especial” según ha indicado en rueda de prensa.