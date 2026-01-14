Dos motivos más para que la Real Sociedad mueva ficha en el mercado de fichajes de invierno por un delantero

El club txuri-urdin y su director deportivo, Erik Bretos, están peinando el mercado en busca de un goleador que eleve el nivel de dicha demarcación en la plantilla que tiene a su disposición Pellegrino Matarazzo. Las situaciones de Orri Oskarsson y Jon Karrikaburu animan a hacer un esfuerzo

La Real Sociedad se ha marcado un objetivo claro en este mercado de fichajes de invierno: fichar a un delantero, a un goleador o simplemente a un futbolista que ayuda en la faceta anotadora. Mikel Oyarzabal está muy sólo y si bien es cierto que otros jugadores se pueden desenvolver en dicha posición, la realidad es que el capitán necesita ayuda más cuando ni Orri Oskarsson ni Jon Karrikaburu son futbolistas sólidos y que den confianza de cara a lo que resta de temporada.

La Real Sociedad tiene dos motivos sólidos para acudir al mercado y fichar a un delantero: el estado físico de Orri Oskarsson y que Pellegrino Matarazzo no tiene en sus planes a Jon Karrikaburu. Esto deja a Mikel Oyarzabal como el único delantero fiable para lo que resta de temporada.

Las lesiones de Orri Oskarsson esta temporada no le están dejando ayudar a la Real Sociedad

La primera de las causas por las que la Real Sociedad tiene que acudir al mercado de fichajes de invierno para incorporar a un delantero en este mes de enero es que Orri Oskarsson no está teniendo continuidad por culpa de las lesiones.

Orri Oskarsson estaba llamado esta temporada a dar un paso adelante y ser un jugador que diera descanso a Oyarzabal y aportara otros registros que el de Eibar. El islandés ha estado casi en blanco toda la temporada por una lesión muscular y ahora cuando ha vuelto ha vuelto a tener problemas físicos. Oskarsson saltó al terreno de juego en los minutos finales del partido de octavos de final de la Copa del Rey contra CA Osasuna pero no pudo seguir jugando en la prórroga por una nueva lesión muscular. Un extremo que fue confirmado por Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. "Cuando metimos a Orri jugamos con tres atrás y eso era muy arriesgado. Teníamos que hacerlo para empatar. Orri está lesionado y era necesario quitarle para poner un central y volver a la normalidad. Cuando metimos a Orri teníamos a tres jugadores atrás con Sergio, Odriozola e Igor, y había mucho riesgo, pero Orri estaba lesionado, en una carrera tuvo un tirón muscular y era necesario sacarlo del campo, y por eso tuvimos que sustituirlo".

Pellegrino Matarazzo no cuenta con Jon Karrikaburu

Por otro lado está Jon Karrikaburu el cual sabe perfectamente que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, su entrenador.

El de Estados Unidos no ha convocado al delantero que tiene cartel en Segunda división. Sin embargo, su salida está bloqueada en este mes de enero, de momento, por las exigencias económicas que tiene la Real Sociedad que desea traspaso directo o cesión con obligación a compra.

Es por ello que la Real Sociedad necesita a un delantero porque Mikel Oyarzabal se encuentra muy solo.