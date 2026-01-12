Jon Karrikaburu como Urko Izeta

La Real Sociedad ha tasado la salida del delantero en un traspaso o cesión con obligación de compra por encima de los dos millones de euros; en caso de préstamo, también tendrán que hacerse cargo de lo que resta de ficha hasta final de curso: 400.000-500.000 euros

El delantero de la Real Sociedad Jon Karrikaburu y el ariete del Athletic Club Urko Izeta se han convertido en los grandes animadores del mercado de fichajes en Segunda división, con más de la mitad de los equipos de la categoría postulándose por hacerse con sus servicios.

Las altas exigencias de ambos conjuntos vascos, sin embargo, lo complican, siendo cada vez más los equipos que se van descolgando de esa pugna por hacerse con uno de los delanteros. Si primero fue el Athletic Club el que dejó claro que la salida de Izeta en este mes de enero está tasada en dos millones de euros, la Real Sociedad no ha sido menos, marcando a los interesados cuál es la hoja de ruta para hacerse con Karrikaburu en la actual ventana de fichajes, siendo un futbolista que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo.

Las exigencias de la Real Sociedad por Jon Karrikaburu

Así, según informa La Nueva España, la Real Sociedad ha tasado la operación por Jon Karrikaburu en un traspaso o una cesión con obligación de compra a final de temporada por encima de los dos millones de euros, exigiendo también a los clubes que se han interesado por él que se hagan cargo de la ficha del delantero durante lo que resta de temporada; es decir, en torno a uno 400.000-500.000 euros.

Karrikaburu, por su parte, prefiere rescindir con el conjunto ‘txuri urdin’ y salir traspasado, pudiendo así comenzar de cero con un nuevo proyecto. Y es que son ya demasiadas las experiencias en préstamo que acumula a sus espaldas el delantero: Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander.

Sporting, Zaragoza, Racing… No llegan a las exigencias

Las exigencias, como ya hemos comentado, guardan bastante paralelismo con las de Urko Izeta por parte del Athletic Club, de ahí que clubes como el Sporting de Gijón ya lo den por imposible, así como el Zaragoza, que también se habría interesado y ante las dificultades encontradas, habría fijado ahora sus ojos sobre el nigeriano Willy Agada, libre tras jugar en la MLS en el Kansas y el Real Salt Lake.

En El Molinón, por su parte, disponen de un presupuesto de unos 400.000 euros para el delantero, de ahí que también estén pensando ya en alternativas, estando en su radar Alejandro Marqués, del Estoril.

Más optimismo, en cambio, hay en el Racing de Santander, donde Karrikaburu ya ha jugado en préstamo, y en el Deportivo de La Coruña, donde han vuelto a interesarse por el delantero de la Real, viendo que cada vez son menos los rivales.

"Quiere venir y le conocemos, pero el mercado no suele consistir solo en llegar a un acuerdo entre dos partes, sino entre tres", aseguró al respecto el director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, mientras que en la Real Sociedad su homólogo Erik Bretos asegura que “en este momento no hay conversaciones con ningún club por Karrikaburu”.