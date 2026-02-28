El agente de Abde desvela toda la verdad sobre la presunta ofensiva del PSG

En un gran momento de forma y con tres años y medio de contrato por delante, en La Cartuja controlan el 80% del pase de un extremo cotizado a sus 24 años

Está completando Ez Abde la mejor temporada de su carrera. Y eso que su aterrizaje en La Palmera no respondió ni mucho menos a las expectativas. Contra corriente y con el impagable aval de Manuel Pellegrini, el Real Betis redobló su apuesta por el de Beni Melal, que vio disparada su confianza ante este gesto, que ya devuelve en el terreno de juego. Si la 24/25 fue notable, su 25/26 se acerca al sobresaliente, con nueve goles y seis asistencias en 26 partidos oficiales. Con un tercio de curso por jugarse, el '10' es indiscutible a las órdenes del 'Ingeniero' y está despertando, lógicamente, el interés de clubes más pudientes.

Hay que recordar que en La Cartuja controlan el 80% de los derechos económicos de un atacante que aterrizó en el verano de 2023 a cambio de 7,5 millones de euros, entonces por la mitad del pase, aunque los responsables verdiblancos supieron jugar sus cartas hace un año, pidiendo a cambio de la liberación de Vitor Roque para que pudiese marcharse al Palmeiras otro 30% del pase de un internacional marroquí que no ha dejado de crecer. Ahora, a sus 24 años recién cumplidos y con contrato hasta el 30 de junio de 2029 (amplió en octubre de 2024 una campaña a cambio de diferir parte de su salario), tiene por delante un futuro esplendoroso.

Ya en anteriores ventanas de transferencia, no sólo cuando sus actuaciones fueron mejores, rechazó Abdessamad Ezzalzouli marcharse de la capital hispalense. Hubo interés serio de Arabia Saudí (donde su mentor, Ramón Planes, lo reclamaba para el Al-Ittihad), la Serie A (Roma, Como, Nápoles...) y la Premier League, pero el futbolista y su club ya dejaron claro que van a ir siempre de la mano. Con todo, en las últimas semanas se han sumado a los rumores partenopeos y por parte del Tottenham lo que sin duda son palabras mayores: así, se daba por hecho una reunión en la que el PSG planteaba una oferta para verano de las irrechazables.

El agente de Abde, Javier Garrido, sale al paso de las informaciones que lo vinculan con el PSG

"Todo lo que se ha dicho sobre esta reunión es completamente falso; Ez Abde se queda en el Real Betis, donde le quedan tres años más de contrato y es muy difícil que salga", explicaba Javier Garrido, agente del extremo marroquí, en declaraciones exclusivas para 'WinWin.com', donde ratificaba la postura del de Beni Melal, aunque sin poder cerrar al 100% la puerta del futuro, claro está, si bien no hay dudas sobre las intenciones de una de las dos partes: "La temporada sigue en marcha y el jugador está totalmente concentrado en el Betis; nadie sabe qué puede pasar en el mercado de fichajes de verano".