Alineaciones Betis - Sevilla: Alineación posible de Real Betis y Sevilla FC en El Gran Derbi la jornada 26ª de LaLiga EA Sports

Muchas cuentas pendientes tras el 0-2 de la primera vuelta entre un cuadro verdiblanco que quiere afianzarse en la quinta plaza y uno blanquirrojo que desea alejarse más del pozo

El Real Betis, que viene de empatar también en La Cartuja ante el Rayo Vallecano pero encadena cuatro jornadas sin perder, recibe este domingo 1 de marzo de 2026 a partir de las 18:30 horas a un Sevilla FC que venció en Getafe después de dos empates seguidos y que persigue la velocidad de crucero para huir del pozo de LaLiga. Por su parte, su anfitrión ansía ratificar la quinta plaza, que puede tener premio gordo a la postre, y acercarse de nuevo a las que dan un billete directo para la Champions League a la espera de que lleguen en menos de dos semanas los octavos de final de la UEL, donde se verá las caras con el Panathinaikos de Rafa Benítez.

En lo estrictamente deportivo, el 'Ingeniero' devuelve galones en la lista a Pablo García, descartado contra los franjirrojos por decisión técnica y sustituto ahora del sancionado Valentín Gómez, que cumplirá ciclo de amonestaciones. El zaguero hispano-argentino y los tres lesionados de larga duración (Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso) son las únicas bajas obligadas en clave heliopolitana. Por su parte, el sancionado Matías Almeyda recupera a los otrora tocados Joaquín Martínez 'Oso' y Andrés Castrín, así como a un Juanlu Sánchez que ya cumplió su castigo (no así Joan Jordán, al que se une Tanguy Nianzou). Aún están en la enfermería Rubén Vargas y Marcao Teixeira.

El posible once heliopolitano

Como poder, Manuel Pellegrini puede guardarse un as bajo la manga, pero todo hace indicar que alineará el mismo once por cuarto partido consecutivo. Seguiría bajo palos Álvaro Valles, con el restablecido Aitor Ruibal en el lateral derecho y la versión mejorada de Ricardo Rodríguez en el izquierdo. Diego Llorente y Natan de Souza serían los centrales, con Marc Roca por delante, acompañado por Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals como interiores. Por los costados percutirían Antony Matheus dos Santos y Ez Abde, mientras que arriba saldría Cédric Bakambu. El internacional congoleño ha superado sus molestias y encadena dos partidos marcando, mientras que el 'Cucho' Hernández evidenció contra el Rayo Vallecano que le queda mucho ritmo por recuperar.

El posible once nervionense

Tampoco se antojan demasiadas dudas en la alineación visitante. Acaso si Juanlu Sánchez entrará por José Ángel Carmona en el carril derecho, dando por hecho que el 'Pelado' seguirá con defensa de cinco y que César Azpilicueta centrará su posición para ejercer de central diestro por el castigado Tanguy Nianzou. En el eje de esa primera línea figurará Nemanja Gudelj, cerrando Kike Salas a su izquierda justo antes de que Gabriel Suazo (restablecido y por delante de un Joaquín Martínez 'Oso' sin ritmo) complete el quinteto trasero. Batista Mendy y Lucien Agoumé estarían en la 'sala de máquinas' junto a Djibril Sow, con Neal Maupay y Akor Adams como referencias.

Ficha técnica del Real Betis - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Ez Abde y Bakambu o 'Cucho' Hernández.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona o Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Maupay y Akor Adams.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 18:30 (DAZN LaLiga).