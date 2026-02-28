El Betis ya se encuentra en el hotel de concentración: ánimos hacia los jugadores antes del derbi

El conjunto de Manuel Pellegrini ya se encuentra en el hotel de concentración antes del derbi frente al Sevilla FC, un duelo que puede romper una racha histórica al poder convertirse en la primera vez en ganar tres veces seguidas al eterno rival

El Real Betis ya se encuentra concentrado antes del derbi sevillano, la cita más deseada en la ciudad de Sevilla. Tanto béticos como sevillistas esperan con ansias una cita que paraliza totalmente la ciudad, todo para que uno de los bandos pueda proclamarse como ganador en estos próximos meses. En el beticismo, la esperanza es grande, ya que son los claros favoritos a llevarse el encuentro. Aunque, si bien se sabe en esta ciudad, es que el derbi no entiende de dinámicas, y a eso se agarra el sevillismo. Además, la oportunidad es única, ya que se puede romper una racha histórica de no haber conseguido ganar tres derbis seguidos.

Esta mañana, en la sesión de entrenamiento, más de 25.000 personas han demostrado a los pupilos de Manuel Pellegrini que están más que nunca con este equipo. Se espera un gran ambiente en el Estadio de La Cartuja, que lucirá como esas grandes noches que ya eran habituales en el Benito Villamarín. Para más aliciente, será el primer derbi oficial que se jugará en este enclave, un precedente histórico que también ha marcado un importante reto para aquellos encargados de velar por la seguridad de los aficionados.

Este sábado, por la noche, la plantilla ya se ha concentrado en el hotel para poder preparar este derbi. Los primeros en llegar han sido Altimira y Diego Llorente, que se han parado con los aficionados y han estado firmando y fotografiándose con los mismos. Esto también ha ocurrido una vez que el equipo ha llegado, en conjunto, en el autobús del primer equipo verdiblanco. Manuel Pellegrini ha sido uno de los más aclamados por parte de todos los béticos, que han querido mostrar sus fuerzas a la primera plantilla antes del importante duelo en La Cartuja. Los más pequeños también esperaban la oportunidad de poder ver a sus aficionados algo más cerca, un hecho que se ha acabado cumpliendo.

En la sesión de esta mañana, ninguna novedad, ya que las bajas han sido Isco, Amrabat y Lo Celso. Uno de los regresos más importantes es el de Pablo García, que fue uno de los descartes en el partido frente al Rayo Vallecano. Para este partido, Pellegrini tampoco podrá contar con Valentín Gómez, que vio la quinta amarilla frente al Rayo y cumplirá ciclo frente al equipo de Almeyda. Ya queda menos para esta gran cita que, sin lugar a duda, levantará expectación en toda la ciudad.