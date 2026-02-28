Qué pasó con... Hiroshi Ibusuki: Un japonés de casi dos metros que debutó ante el Betis para convertirse en historia de los derbis

Este domingo se disputa El Gran Derbi entre Betis y Sevilla; una nueva edición de una cita histórica que está cargada de anécdotas, como la de Hiroshi Ibusuki, quien debutó como sevillista ante el eterno rival

Este domingo se disputa una nueva edición de El Gran Derbi sevillano entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Un encuentro que se jugará en el Estadio de La Cartuja, donde los verdiblancos juegan sus partidos como locales esta temporada, debido a las obras de su estadio, el Benito Villamarín.

Una cita histórica en la capital hispalense que está cargada de historias y anécdotas, como la protagonizada por Hiroshi Ibusuki, quien se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar un derbi sevillano. Hoy, en ESTADIO Deportivo, Qué pasó con… Hiroshi Ibusuki.

Hiroshi Ibusuki, recomendación de Marcelino García Toral

Nos remontamos a enero de 2012, en un derbi disputado en el Benito Villamarín que Betis y Sevilla acabaron empatando a uno con goles de Beñat y Negredo. Rondaba el minuto 83 y Marcelino García Toral le daba entrada al terreno de juego a Hiroshi Ibusuki, un japonés de casi dos metros de alto que se estrenaba con el primer equipo del Sevilla haciendo historia, convirtiéndose en primer asiático que defendía la elástica sevillista y, además, disputaba un derbi.

Siete minutos de gloria que al espigado nipón le dieron tan sólo para defender el empate a uno conseguido por los suyos en un partido loco. Marcelino fue su gran valedor, rescatándolo del Sevilla Atlético por su altura, aunque nunca más volvió a jugar con el primer equipo de Nervión.

Llevaba en España desde 2009, habiendo pasado por el Girona y las categorías inferiores de un Zaragoza en el que ya coincidió con Marcelino, quien se convirtió en su principal valedor y recomendó su fichaje al Sevilla, y el Sabadell, desde donde arribó al Ramón Sánchez-Pizjuán.

En 2012, y sin sitio en el primer equipo del Sevilla, Hiroshi Ibusuki saldría en préstamo a Bélgica, volviendo a España un año después para jugar en el Valencia Mestalla y más tarde retornar a Japón, donde pasó por varios equipos hasta probar fortuna en Australia y la India, donde el pasado mes de enero, a sus 34 años, quedó libre, habiendo firmado recientemente por el Wester Sydney Wanderers australiano, donde suma un tanto en seis partidos.

Esta es la historia de un Hiroshi Ibusuki que abrió el camino en la capital hispalense, llegando tras él Kiyotake, en el Sevilla, e Inui, en el Betis. Todos ellos, con una suerte muy dispar. Y es que el imperio del sol naciente no ha sabido conquistar Sevilla.