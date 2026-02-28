José Campaña: "El objetivo que tengo en mente es volver a mi mejor versión para poder ayudar al Ceuta"

El canterano sevillista José Juan Romero atiende a ESTADIO Deportivo desde Ceuta, donde llegó en enero para ayudar al equipo de José Juan Romero. Un nuevo reto deportivo en el que está consiguiendo poco a poco recuperar su mejor versión, tras unos meses sin equipo: "El objetivo que tengo en mente es ese: intentar volver a mi mejor versión para poder ayudar al máximo al equipo"

El sevillano José Gómez Campaña ha atendido a ESTADIO Deportivo en una extensa e interesantísima entrevista desde Ceuta, donde disfruta nuevamente del fútbol en Segunda división con la AD Ceuta de José Juan Romero. Un equipo que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la categoría de Plata en su primer año, tratando de jugar el fútbol vistoso y combinativo que caracteriza al técnico de Gerena. Un estilo al que le viene de maravillas un futbolista como José Campaña, quien tras ocho meses sin equipo, arribó a la entidad caballa el pasado mes de enero con la clara intención de aportar su granito de arena desde la experiencia y volver a recuperar su mejor versión.

Una conversación profunda y cercana en la que Campaña hace balance de su carrera, detalla las opciones que tuvo el pasado verano de volver al Sevilla FC, su particular espinita, y en la que sueña en grande con el Ceuta, su actual reto, al tiempo que promete, también, que hay "Campaña para rato". A continuación, la primera parte de la entrevista ED con José Gómez Campaña.

- ¿Qué tal por Ceuta?

- Llevo un mes y medio prácticamente aquí ya y muy bien. La verdad es que desde que llegué a la ciudad, llegué con mucha agua, mucho viento, mucho frío, como en toda la península. Pero por parte del club todos intentaron arrimar su brazo para ayudarme en todo lo que necesitara. Por esa parte, por tanto, estoy muy agradecido. La gente en Ceuta también es muy cariñosa, muy amable y muy atenta.

- En cierta manera llega como un fichaje estrella de enero, a un equipo pequeñito que poco a poco está haciendo las cosas muy bien y que sueña con pegar el pelotazo de conseguir el ascenso a Primera división.

- Vengo como un fichaje para aportar mi granito de arena. Desde mi experiencia, desde mi manera de ver y sentir el juego, que es muy similar a las que proyecta el entrenador. Al final hay que vivir el presente, no se puede vivir en el pasado, y menos en el fútbol. Como te he comentado, vengo a aportar y a ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es mantener la categoría. Y una vez se consigue ese objetivo, ¿por qué no seguir luchando por otras metas?

- Saca el nombre de José Juan, una figura que entiendo que ha sido clave en su llegada allí a Ceuta. Y que también, por su estilo de juego e idea del fútbol, es clave para el objetivo de Campaña, que no es otro que disfrutar del fútbol y volver a ser el que fue.

- Sí, además, como te he comentado antes, la manera en la que él vive y ve el fútbol es beneficiosa para mí. Al final, el estilo que plantea José Juan es lo que a mí siempre me ha gustado, que es el juego con balón. El tratar de ser efectivo y directo, pero siempre intentándolo desde atrás, intentándolo a base de un juego combinativo. Y la verdad es que sí, que ha sido una pieza clave para que yo venga aquí. Tanto él como el club llevan desde verano insistiendo en que viniese y me uniese a las filas del Ceuta. Y por esa parte, contento que después de tantos meses y sin estar en una competición, que te sigan demostrando tanto el mister como el club la confianza para que viniese.

- En sus cuatro primeros partidos, un gol en su debut y una asistencia. Ha caído de pie en el Ceuta.

- Sí, es verdad que tuve la suerte en el debut de iniciar esa remontada contra la Cultural. Y esta semana pasada con una asistencia para la remontada del equipo y conseguir esos tres puntos que nos acercan más al objetivo. Al final, como te he comentado antes, he venido a aportar mi granito de arena, a ayudar en todo lo necesario y, obviamente, si aparte de hacerlo en el juego, lo puedo hacer con goles y asistencia, pues mucho mejor. Sí que es verdad que luego hemos tenido dos partidos fuera de casa en los que el equipo creo que necesita dar un paso adelante fuera de casa. Y estoy seguro que si seguimos en la misma línea, seguiremos haciéndolo y daremos ese paso adelante que necesita el equipo para sacar buenos resultados fuera de casa.

- ¿Cómo se encuentra en lo físico y en lo personal? Me consta que a lo largo de estos meses sin equipo ha estado trabajando en solitario, pero entiendo que no es lo mismo y que uno necesita coger ritmo para ponerse a nivel del equipo.

- Sí, como bien dices, a pesar de estar sin equipo, he estado entrenando prácticamente todos los días. Y no te voy a mentir, en la situación en la que se está, hay días y semanas que también se está de bajón y cuesta un poco tener esa iniciativa para entrenar. Aunque tú tengas fuerza y tengas esas ganas, también se necesitan esos días de desconexión. En estos meses, igual que te digo que he entrenado, he tenido días de desconexión. Pero te diría que prácticamente el 90% de todo este tiempo sí que he estado en movimiento, he estado entrenando, he estado con un preparador en una clínica en Sevilla, tanto en Sevilla como en Valencia, cuando también he estado allí.

Obviamente, quieras que no, después de ocho meses llegar a un club y, por más que hayas entrenado, los entrenamientos no son los mismos. No es lo mismo el entrenar solo que el entrenar con un grupo, echas de menos la pelota, el contacto. Entonces te tienes que adaptar ya no solo a una ciudad, a un club nuevo, a una manera de jugar que te plantea el entrenador. Sino que te tienes que volver a adaptar a todo eso, al saber mirar antes de recibir, al toque de la pelota, al contacto con el compañero. Entonces es algo que obviamente después de tanto tiempo te cuesta. Lo físico también, al final no estás acostumbrado a ese entrenamiento con la pelota. Pero, sinceramente, esperaba llegar en el aspecto físico, no bastante, pero sí algo peor. Como que me he adaptado bastante rápido, tanto a lo que es la ciudad como a lo que es el equipo y lo que el entrenador quiere. Y luego, como ya sabrás, el físico te lo va dando cada día en los entrenamientos. Y el ritmo de partido te lo va dando esos minutos que a día de hoy voy acumulando.

- Me habla también de la parte mental, de lo importante que es. Creo que es la primera experiencia que vive algo así, de estar disponible físicamente pero no poder tener equipo.

- Sí, es la primera vez que me he encontrado en esa situación. No se la deseo ni a mi peor enemigo. Pero sí que es verdad que es una situación en la que a día de hoy hay muchos compañeros con los que he tenido el placer de coincidir. Que se encuentran en la misma situación y es complicado. Y la parte mental, aparte de la física, también juega muchas veces en tu contra. Yo, al final, me tomaba las cosas de otra manera. Trataba de pensar en disfrutar de la familia. Al final durante una temporada no puedes disfrutar de ello como quisieras o darle todo el tiempo que te gustaría. Tanto a la familia como a los amigos. Trataba de pensar y tomármelo por esa parte. Más que por la de no tener equipo o no encontrarte bien. O pensar que a lo mejor la gente ya no confía en ti o no cree en ti. Esa ha sido mi manera de evadirme, de que mi cabeza no esté tanto tiempo pensando en lo mismo.

- ¿Llegó a pensar en algún momento que esto ha llegado hasta aquí y que se había acabado, que era el momento de colgar las botas?

- No, eso nunca pasó por mi cabeza. Sabía cuando terminé el contrato en Las Palmas podía llegar una situación así; me mentalicé rápido. No la esperaba tan duradera, pero al fin y al cabo tampoco depende de ti. Si hubiera dependido de mí hubiese firmado en cualquier club a la primera de cambio.

- Por centrarnos ya en el Ceuta, en su presente. Poco a poco se le ve mejor. ¿Qué esperamos de José Gómez Campaña para lo que queda de temporada?

- Como te he dicho, al final el ritmo y el físico te lo dan esos minutos que voy cogiendo cada fin de semana; esos entrenamientos diarios. Y la verdad es que cada vez me encuentro mejor. Lo que intento es lo que te digo. Ojalá pueda llegar a la versión que fui en su día. Así es como disfruta la gente de mí y de mi juego. Y así es como más disfruto yo también. El objetivo que tengo en mente no es más que ese: intentar volver a mi mejor versión para poder ayudar al máximo en lo que resta de temporada.

- Entiendo que si puede ser colándose en el 'play off' de ascenso, mejor que mejor.

- Eso está claro. Yo tuve la suerte de vivir un ascenso. Fue un ascenso directo. He vivido la cara amarga también, que fue la del 'play off' con el Levante. En el último minuto de la prórroga perdimos 0-1 en casa contra el Alavés. Pero sería muy gratificante y algo grande. No solo para el Ceuta sino para la ciudad que el equipo se meta en unos 'play off' de ascenso a Primera división. Pero sí que es verdad que el objetivo del club es otro: mantener la categoría. Ese es el primer objetivo que tenemos que plantearnos, que conseguir. Y a partir de ahí, como te he dicho antes, ¿por qué no soñar? Si podemos meternos en 'play off', bienvenido sea.