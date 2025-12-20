Qué pasó con... Nosa Igiebor: El fichaje estrella del Betis para la 12/13 que quería "ganar LaLiga y la Champions" y que resultó un diamente en bruto

Pocos serán los béticos que no recuerden a una figura como Nosa Igiebor, quien se estrenó como goleador verdiblanco en un derbi y lo celebró de una manera muy particular. Hoy, el nigeriano es el protagonista de nuestra sección Qué pasó con...

Emaná, Nabil Fekir, Antony… El Betis siempre ha apostado por realizar algún fichaje estrella. Un futbolista que marque la diferencia dentro de la plantilla verdiblanca y que, de una u otra manera, se convierta en la referencia, en el estandarte del equipo sobre el campo. Ejemplos hay muchos, y uno de ellos es, también, el nigeriano Nossa Igiebor. Las comparaciones, lógicamente, son odiosas, al mismo tiempo que demuestran cómo ha crecido el Betis a lo largo de los últimos años.

Nosa Igiebor, el fichaje estrella del Betis en el verano de 2012

Y es que nos remontamos al verano de 2012, cuando el Betis ficha al nigeriano Nosa Igiebor a cambio de un millón de euros como gran apuesta de ese verano, procedente del Apoel de Tel Aviv. Firmó por cuatro temporadas más una quinta opcional, militando finalmente tan sólo dos.

Rápidamente se demostró que más que una estrella era un diamante por pulir. El centrocampista nigeriano se destapó como un futbolista demasiado heterodoxo que poco o nada tenía que ver con las grandes ilusiones que se habían depositado sobre su figura. Pepe Mel, sin embargo, le otorgó una confianza ciega hasta el punto que, incluso, lo convocó tras pasarse dos meses fuera de la disciplina bética por motivo de unos problemas burocráticos que le impedían entrar en España tras disputar la Copa de África.

Su rendimiento como bético, finalmente, se redujo a 36 partidos a lo largo de dos temporadas, firmando tan sólo dos tantos y una asistencia. De hecho, en su primera temporada tan sólo firmó un gol, pero qué gol: y es que Nosa se estrenaría como goleador verdiblanco en un derbi ante el Sevilla, firmando el 3-3 que llevaba las tablas al Benito Villamarín en el 88’ cuando ya todos daban el partido ganado por el eterno rival.

Finalmente, Nosa abandonaría el Betis en 2014, tras no haber cumplido con las expectativas e iniciando una carrera más acorde a lo demostrado como bético. De Heliópolis marchó al Maccabi de Tel Aviv, pasando luego por Turquía, Canadá y Chipre. En 2019, probaría con la UD Las Palmas de Pepe Mel, pero no fructificaría su fichaje, colgando finalmente las botas.

Hoy por hoy, Nosa Igiebor destaca por ser muy activo en sus redes sociales, donde comparte su día a día con su fundación y su familia en Nigeria. Esta es la historia de Nosa Igiebor, el fichaje estrella del Betis para la 12/13, el cual resultó ser un dimante en bruto al que Pepe Mel no consiguió pulir, por mucha confianza que depositó en su figura.