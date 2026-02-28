Lista de 25 de Almeyda para El Gran Derbi: tres que vuelven, uno que sale

Juanlu vuelve de sanción, aunque cae Nianzou; a Vargas le queda un poco más, si bien Castrín y Oso llegan a tiempo para visitar al eterno rival

El máximo responsable técnico del Sevilla FC ofrecía en la tarde de la víspera, a poco más de 24 horas de que arranque El Gran Derbi, la convocatoria de 25 futbolistas para el encuentro ante el Real Betis, previsto para las 18:30 horas de este domingo 1 de marzo. Recupera Matías Almeyda a tres futbolistas, aunque pierde a otro por un castigo federativo que el preparador de Azul seguirá cumpliendo (le quedan seis de los siete impuestos por su expulsión ante el Deportivo Alavés) mientras no se prosperen recursos al TAD o la justicia ordinaria.

En concreto, Juanlu Sánchez ya ha saldado sus deudas con el Comité de Disciplina, mientras que a Joan Jordán le queda otro. Cae con cinco amarillas Tanguy Nianzou. Se libraron de cumplir ciclo y, por tanto, no jugarían ante el Rayo Vallecano (el domingo 8 de marzo a las seis y media de la tarde también en el Ramón Sánchez-Pizjuán) de ver una contra el eterno rival los dos con nueve amonestaciones acumuladas (José Ángel Carmona y Lucien Agoumé), así como César Azìlicueta y el recuperado Gabriel Suazo, que tienen ahora mismo cuatro tarjetas.

La enfermería, por su parte, ofrece buenas noticias, ya que Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso' llegan a tiempo, una vez superadas una contusión en el cuádriceps y una rotura en el gemelo, respectivamente. Anda bastante mejor Rubén Vargas, pero se desea evitar una segunda recaída de sus problemas en el bíceps femoral, por lo que se planteará su retorno ya contra los franjirrojos. Por último, Marcao Teixeira prosigue en Brasil con su rehabilitación de una complicada fractura de escafoides, que provocó que se utilizara parte de sus emolumentos en dar de alta al único fichaje invernal, Neal Maupay.

La convocatoria blanquirroja de 25 futbolistas para el Betis - Sevilla de LaLiga EA Sports

La lista completa de 24 expedicionarios al Estadio de La Cartuja por parte del Sevilla FC para medirse con el Real Betis es la conformada por los siguientes futbolistas: los guardametas Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y ; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Kike Salas, César Azpilicueta, Andrés Castrín, Nemanja Gudelj, Fábio Cardoso, Alejandro Gattoni, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Manu Bueno, 'Peque' Fernández, Adnan Januzaj, Chidera Ejuke y Miguel Sierra; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.