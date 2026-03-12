Quique Sánchez Flores 'llama' a la cantera antes de su estreno en Mendizorroza: "Me gusta abrir la puerta a gente joven"

El entrenador del Alavés ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque de mañana (21:00 horas) ante el Villarreal, que será la primera vez del técnico babazorro como local en el estadio de Vitoria

El Alavés recibirá en el día de mañana al Villarreal en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Quique Sánchez Flores, que se estrenará ante su afición, llegan tras perder en Mestalla frente al Valencia. Por ello, intentarán lograr tres puntos que le ayuden a salir de la parte baja de la clasificación. De esta manera, el entrenador del equipo babazorro ha hablado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar cómo llega la plantilla y las buenas sensaciones con la cantera.

Quique Sánchez Flores deja atrás la derrota ante el Valencia

De esta manera, Quique Sánchez Flores ha comenzado hablando de cómo enfocar la próxima jornada tras la derrota ante el Valencia: "En el fútbol hay que mirar para adelante, no hay otra. Cada vez que pasamos una jornada, ganemos o perdamos, tenemos que pensar en la próxima y poner toda la energía en eso. Hay cosas como la reacción de los chicos antes del empate, cuando se vino arriba y no abajo, que nos hace pensar que este equipo tiene carácter y capacidad para redescubrir nuevos partidos cuando las cosas se ponen feas. Tenemos asumidísimo que va a ser una lucha permanente hasta el final. Me gustaría ver a los mismos jugadores en un escenario de crecimiento, con más holgura".

Por otro lado, Quique Sánchez Flores valoró al Villarreal: "El equipo que más rápido ataca de LaLiga. Son jugadores que, con un solo pase, ya son capaces de generar peligro". Sobre Mendizorroza ha apuntado que "la inmensa mayoría de los puntos que se han conseguido durante la temporada han sido aquí, con la fuerza de nuestra gente. Ojalá no lo perdamos. Los partidos se suelen decidir en las segundas partes. El que juegue los últimos 30 minutos será tan importante como el que lo haga desde el inicio". Además, el técnico del Alavés comentó la situación de jugadores como Diabate: "Aún le estoy conociendo, pero es veloz, potente y entiende lo que le pedimos. Creo que va a ser un jugador interesante para el equipo"; y de Lucas Boyé destacó que es "uno de los mejores delanteros de LaLiga".

Quique Sánchez Flores anuncia las bajas para recibir al Villarreal

Por último, Quique Sánchez Flores anunció las bajas de Jon Pacheco y Ander Guevara por sanción, ya que vieron doble tarjeta amarilla en el encuentro del pasado domingo ante el Valencia, además de Carlos Protesoni por lesión. No obstante, el técnico del Alavés recupera a Víctor Parada y Pablo Ibáñez, además de destacar en rueda de prensa su afinidad por la cantera: "Hemos tenido una relación muy directa con chicos muy jóvenes y no nos da miedo. Son gente fresca y me gusta abrir la puerta a gente joven".

De esta manera, el conjunto babazorro afronta un nuevo duelo de LaLiga EA Sports decisivo para sus aspiraciones en la temporada y finalmente conseguir la permanencia en Primera División. Además, el equipo lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, lo que les ha dejado en la decimosexta posición de la tabla con 27 puntos.