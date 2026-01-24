Alcaraz - Tommy Paul: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en octavos de final del Open de Australia

El murciano se verá las caras en los octavos de final del Australian Open contra Tommy Paul, el número 20 del ranking ATP

Tommy Paul ha sido de los pocos tenistas que han logrado descifrar la forma de juego de Carlos Alcaraz. Un rival de altura que siempre pone en más de un apuro al murciano, siendo la última vez que se vieron las caras en los cuartos de final de Roland Garros, título que acabó viajando para El Palmar. Este enfrentamiento en octavos de final que comienza la cuenta atrás para esa ansiado último partido en el que Carlitos podría conseguir su ansiado Career Grand Slam, siendo el Open de Australia la última pieza del puzzle por encajar.

Se han enfrentado en 7 ocasiones, cayendo la balanza para el lado del español que se lleva la victoria en 5 ocasiones mientras que el de Nueva Jersey lo hizo en un par de encuentros. Como dato que podría inquietar un poco a Carlos Alcaraz, las dos victorias de Tommy Paul fueron en pista dura: Canadá 2022 y 2023. Esto es importante porque la superficie de Melbourne es precisamente esa. Tommy Paul viene de pasar de ronda contra el malagueño Davidovich Fokina, que se retiró por problemas físicos.

Ahora solo queda esperar al domingo para ver este duelo entre un Alcaraz que llega motivado tras ganar sus tres primeros partidos con mucha solvencia y un Tommy cuya movilidad es de las pocas que puede igualar a Carlos, por lo que se avecina un partido en el que puede incomodar y mucho al actual número 1 del mundo.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Tommy Paul?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul, correspondiente a la tercera ronda del Open de Australia 2026, tendrá lugar este domingo 25 de enero. Para quien quiera verlo desde España deberá madrugar, ya que se espera que empiece sobre las 03:30 hora peninsular (13:00 hora local de Melbourne). Pertenece al segundo turno de la sesión matinal, dependiendo el comienzo del partido que se juega antes entre la también número 1 Aryna Sabalenka y la canadiense Victoria Mboko, por lo que el horario es aproximado.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Tommy Paul

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul Moutet se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la actualidad.